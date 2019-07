Den Vertrag Nummer 422 und den Vertrag Nummer 423 haben Diana Möller, die stellvertretende Geschäftsführerin des Hotels Krone in Schnetzenhausen, und Christoph Eckert, Ausbildungsleiter der Volksbank Überlingen, unterzeichnet. Unterzeichnet wurde er darüber hinaus auch von Markus Brunnbauer, dem Bereichsleiter Ausbildung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, sowie von Veronika Elflein, der Leiterin des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum (BZM).

Mit diesen Unterschriften sind das Hotel und die Bank eine Bildungspartnerschaft mit der Schule eingegangen. „Für uns ist das jetzt bereits die Zwanzigste“, erklärte Norbert Müller, Berufswegeplaner an der Werkrealschule des Schulverbunds. Im Bereich der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben sind des die 422. beziehungsweise 423. Bildungspartnerschaft, erklärte Markus Brunnbauer.

2009 wurde Projekt auf den Weg gebracht

Das 2009 von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Projekt sei sehr erfolgreich gewesen. Und Schulleiterin Elflein ergänzte, dass aus dem jüngsten Abschlussjahrgang ihrer Schule nun niemand ohne Anschluss dastehe – alle hätten eine Aus- oder Weiterbildung in Aussicht.

Mit dem Zusammenschluss von Real- und Werkrealschule zum Verbund vor drei Jahren war der Bildungspartnerschaftspool ohnehin schon erheblich ausgedehnt worden. Wie Oliver Martin vom Berufs- und Studienorientierungsteam des Schulverbunds erläutert, zählen derzeit vor allem Unternehmen und Dienstleister aus der näheren Umgebung Markdorfs dem Kreis der Bildungspartner an.

Viele Unternehmen sind mit dabei

Weber, Wagner ebenso wie Vöhringer Logistik, Borg Warner oder Alpla, aber auch Familienunternehmen wie der Destilieranlagenbauer Holstein. Durch die Bildungspartnerschaften im Nahbereich werde auch der starken Sogwirkung entgegengewirkt, den die großen Industriebetriebe in Friedrichshafen ausüben, erklärte Oliver Martin.

So kommt der Kontakt zustande

Wie Realschulrektorin Veronika Elflein erklärte, sei die mit dem Schnetzenhausener Hotel Krone und der Volksbank Überlingen eingegangene Bildungspartnerschaft insofern ungewöhnlich, da diese nicht auf einer bereits vorhandenen langjährigen Zusammenarbeit aufbaue. Neu sei gleichfalls, dass nur jene Schüler mit den beiden Bildungspartnern in Berührung kommen, die auch ein Interesse bekunden.

Ob sie sich für das Berufsfeld Bank oder Hotel interessieren, werden die Schüler wissen, nachdem sie von sogenannten Ausbildungsbotschaftern mehr erfahren haben. „Ausbildungsbotschafter sind in der Regel junge Auszubildende, die von uns, der IHK, besonders geschult werden, ihren Ausbildungsbetrieb zu präsentieren“, erklärte Markus Brunnbauer. Dies Modell des Informationstransfers in der gleichen Altersgruppe habe sich bewährt. Hotelfachfrau Diana Möller und Volksbank-Personaler Christoph Eckert hoffen nun auf motivierte junge Menschen, die sich für eine Karriere in ihrem Unternehmen interessieren.