Kinder können nicht früh genug die Vorzüge der Demokratie kennenlernen: Dieser Meinung sind die Verantwortlichen in der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen und in der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf. Sie üben mit Grundschülern Beteiligung und machen damit gute Erfahrungen.

Im Schülerrat der Teuringer-Tal-Schule sind Schüler aus allen Klassen vertreten

An der Teuringer-Tal-Schule gibt es einen Schülerrat mit je zwei Vertreter pro Klasse. „Er ist quasi Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern beziehungsweise Schulleitung“, erläutert Lehrerin Silke Richter, die mit Schulsozialarbeiterin Eva Ziegler den Schülerrat koordiniert. 20 Kinder aus zehn Klassen diskutieren über Wünsche und Sorgen der Schüler, sammeln Ideen und überlegen sich Lösungen. „Die Vertreter stellen die Ergebnisse aus dem Schülerrat in ihren Klassen vor und bringen wiederum Themen aus ihrer Klasse in den Schülerrat mit ein“, berichtet Eva Ziegler.

Kinder stellen auch aus eigenem Antrieb Regeln auf

Beteiligt wurden die Kinder beispielsweise an der Entscheidung, welche Spielgeräte für die Pause angeschafft werden. Ein Vorschlag aus dem Schülerrat war, zum Schutz des Rasens nach Regenfällen ein Schild aufzustellen, das das Betreten untersagt. Silke Richter sagt: „Die Kinder haben das Schild mit ausgesucht und stehen jetzt ganz anders hinter dieser Regel. Beteiligung bringt viel mehr als ein Verbot.“

Luisa Bisinger und Lenz Wernet sind Schülersprecher an der Teuringer-Tal-Schule und übernehmen in ihrer Rolle Verantwortung. | Bild: Claudia Wörner

Luisa Bisinger und Lenz Wernet sind Schülersprecher

Luisa Bisinger und Lenz Wernet, beide aus der Klasse 4a, wurden im November vom Schülerrat der Teuringer-Tal-Schule als Schülersprecher gewählt. Zuvor hatten sie am Tag der offenen Tür durch das Programm geführt. „Wenn es in der Schule ein Problem gibt, kommen die Schüler zu uns und wir geben es an die Rektorin oder an die Lehrer weiter“, beschreibt Luisa ihre Aufgabe. Beide Kinder finden es toll, diese Verantwortung zu übernehmen. Vor ihrem ersten Auftritt beim Tag der offenen Tür seien sie schon aufgeregt gewesen. Lenz erinnert sich: „Aber unsere Mitschüler haben und Mut gemacht und hinterher war es ein gutes Gefühl.“

Schülerrat sammelt Vorschläge für eine Sammlung zum guten Umgang miteinander

Aktuell sammeln die beiden Schülersprecher mit dem Schülerrat Ideen für einen Aufsteller, auf dem wichtige Punkte für den Umgang miteinander notiert werden sollen. „Leise sein, nicht streiten und wenn, dann mit Worten klären und Regeln beachten haben wir zum Beispiel von den Schülern gehört“, berichtet Luisa.

Lenz befragt Mitschüler nach Lieblingsliedern für Frühgymnastik

Lenz war daran beteiligt, Klassenkameraden nach ihren Lieblingsliedern für die Frühgymnastik „Fit am Morgen“ zu befragen. Die Schüler vermissen noch den Bolzplatz, auf dem jetzt die Container mit zusätzlichen Klassenzimmern stehen. „Wir können nur vor dem Haus spielen. Die Idee, die Spielstraße zeitweise für Autos zu sperren, geht leider nicht“, mussten die Schülersprecher erfahren. Silke Richter und Eva Ziegler stellten fest, dass die Schüler sehr schnell realistisch sind, sowohl Platz- als auch Geldgründe einschätzen können und dann hinter Entscheidungen stehen.

Rektor Andreas Geiger von der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf begrüßt die Klassen zur Schülerversammlung. Viermal jährlich kommen alle Grundschüler zu einer solchen Versammlung zusammen. | Bild: Jörg Büsche

Vier Schülerversammlungen jährlich an der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf

Unter der Überschrift „Partizipation“ begründete Andreas Geiger, Rektor der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf, mehr Schülerbeteiligung in Form von gewählten Klassensprechern und jährlich vier Schulversammlungen mit allen 380 Grundschülern. „Dafür sammeln die Klassensprecher die Themen ihrer Mitschüler.“ Als Beispiele nennt er die Gestaltung der Spielwiese, das Mensa-Essen, Schul-T-Shirts, Lärm im Schulhaus, den Umgang miteinander, Pausenspiele, den Zustand der Schülertoiletten und den Verbrauch von Papierhandtüchern. Der Rektor sagt: „In der Schulversammlung werden die Themen für alle Schüler transparent gemacht, wobei die Moderation von Schülern übernommen wird.“

Demokratiebildung Schule hat die Aufgabe, junge Menschen zu selbstverantwortlichem und demokratischem Handeln in der Gesellschaft zu befähigen. Grundlage bilden das Grundgesetz und die Landesverfassung. Angesichts der aktuellen Diskussion um die politische Bildung und mögliche Defizite in dieser staatsbürgerlich wichtigen Debatte kommt der Demokratiebildung an Schulen eine noch bedeutendere Rolle zu. Schulen sind als zentrale Orte des Kompetenzerwerbs von Kindern und Jugendlichen daher gefordert, die Demokratiebildung wieder mehr in den Fokus zu rücken. Vor diesem Hintergrund hat das Kultusministerium Baden-Württemberg eine schulartübergreifende Konzeption zur Stärkung der Demokratiebildung an den Schulen entwickelt. Kernelement ist ein Leitfaden zur Demokratiebildung. (Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg)

Rektor Andreas Geiger: „Jeder Schüler soll das Gefühl haben, dass das seine Schule ist“

Die Schulversammlung komme bei den Schülern sehr gut an und trage zur Identifikation mit der Schule bei. „An der Jakob-Gretser-Schule soll jeder Schüler das Gefühl haben, dass sie seine Schule ist.“ Geiger hat festgestellt, dass sich bereits Grundschüler mit allgemeinen Schulthemen auseinandersetzen können. „Es kommen tolle Vorschläge und es ist erstaunlich, wie ernsthaft die Themen besprochen und umgesetzt werden können.“ Man könne gar nicht früh genug damit beginnen, Demokratie zu üben.

Das sagt ein Vater

„Ich finde es gut, dass die Schüler beteiligt werden. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und sie fühlen sich ernst genommen“, sagt Heiko Frick, Elternbeiratsvorsitzender der Jakob-Gretser-Schule. Seine Kinder besuchen die zweite und die vierte Klasse und finden die Beteiligung gut. So gebe es auf Wunsch der Schüler jetzt auch ab und zu Pizza oder Pommes in der Mensa zu essen. „Den Kindern gefällt, dass sie Entscheidungen mit beeinflussen können und dass ihre Wünsche respektiert werden.“

Klassenräte und Klassensprecher an den Grundschulen in Wittenhofen und Bermatingen

An der Grundschule in Wittenhofen gibt es in den dritten und vierten Klassen je zwei Klassenräte, darüber hinaus aber keine Form der Schülerbeteiligung. Auch an der Grundschule in Bermatingen ist Schülerbeteiligung über die Klassensprecher hinaus kein Thema. Rektorin Anja Weber berichtet: „Bei Bedarf halten wir in den Klassen einen Klassenrat, in dem es um die Belange der Schüler geht.“ Dabei gehe es nicht um Beteiligung, sondern um soziale Kompetenzen und das Miteinander.