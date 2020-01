„Wir haben unser Kassensystem noch nicht umgestellt“, erklärt Eleonore Neumann von der Bäckerei Neumann in Markdorf. Derzeit herrsche ein Engpass bei dem Unternehmen, das diese Arbeiten vornehmen soll. Belege gebe es deshalb derzeit nur auf Wunsch – wie bereits seit Längerem, seitdem die Bäckerei mit einer elektronischen Kasse arbeite.

Gesetz wurde 2016 auf den Weg gebracht

Um eben diese Art von Kassen geht es auch in dem seit dem 1. Januar greifenden Kassengesetz. Neu ist es nicht: Auf den Weg gebracht wurde es schon 2016 vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Dessen Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, hatte sich in diesen Tagen schriftlich an Olaf Scholz (SPD), Schäubles Nachfolger im Berliner Finanzministerium, gewandt, doch lieber wieder Abstand zu nehmen von der Bonpflicht. Für Bäckereien, Metzgereien oder Friseure bedeute sie einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand.

Die Bonpflicht – drohen bei Verstoß Bußgelder? Seit dem 1. Januar sind die Besitzer elektronischer Registrierkassen zum Ausdrucken eines Abrechnungsbelegs verpflichtet. Auf dem sogenannten Bon müssen unter anderem die Unternehmensanschrift, die Menge und die Art der verkauften Gegenstände, die Entgeltsumme sowie Informationen zur Steuer vermerkt sein. Es besteht jedoch keine Registrierkassenpflicht. So können auch weiterhin offene Ladenkassen genutzt werden. Für die Kunden ist die Annahme des Kassenbelegs nicht verpflichtend. Und anders als mitunter zu lesen, drohen bei Missachtung der Belegausgabepflicht auch keine Bußgelder. In der Europäischen Union besteht in Österreich, Italien, Portugal, Slowenien, Schweden und in der Tschechischen Republik bereits seit Längerem eine Belegausgabepflicht.

Und das eigentliche Ziel des „Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“, wie das Kassengesetz vom 22. Dezember 2016 korrekt heißt, mehr Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug zu bringen, sei doch ohnehin erreicht. Spätestens im September, wenn für alle elektronischen Kassen, übrigens nur für diese, eine Manipulationssicherheit bestehen muss.

Ärger über Mehraufwand und Kosten

Eleonore Neumann ärgert sich schon jetzt. Über die mit der Umstellung ihrer beiden Kassen verbundenen Kosten. Und über den Mehraufwand, den das Ausdrucken der Kassenbelege mit sich bringt: „Wenn hier morgens 20, 30 Leute Schlange stehen, kann es gar nicht schnell genug gehen.“ Es halte nur auf, zu jeder Brezel, zu jeder Semmel obendrein noch einen Bon auszudrucken. Einen Bon, den die allermeisten Kunden gar nicht mitnehmen wollten.

Michael Stehle, Stammkunde in der Bäckerei Neumann, bekommt das Gespräch mit. „Welcher normale Kunde braucht schon einen Bon?“, fragt er kopfschüttelnd. Peter Elbs, der sich einen Kaffee bestellt hat, jedenfalls nicht. „Schade um das Papier“, findet der passionierte Zeichner.

Bonpflicht als Papierverschwendung

Bäckereifachverkäuferin Andrea Reichert von der Bäckerei Wehr am anderen Ende der Stadt erzählt: „Von meinen über 100 Kunden heute hat nur einer einen Kassenbon mitnehmen wollen.“ Die übrigen Belege wandern in den Müll.

Nur einer von 100 Kunden nimmt einen Bon mit, erklärt Andrea Reichert von der Bäckerei Wehr. | Bild: Jörg Büsche

Ganz ähnliche Erfahrungen sammelt Maximilian Brose. Er bedient bei „Ulmer“ in der Hauptstraße. Dort ist die Zahl der Bon-Verweigerer indes weniger groß. „40 bis 50 Prozent“, vermutet Brose, der in der Bonplicht gleichfalls eine „Riesen-Papierverschwendung“ sieht.

Maximilian Brose zeigt die Menge an Kassenbons, die innerhalb weniger Stunden in der Bäckerei Ulmer angefallen ist. | Bild: Jörg Büsche

Die Zahlen übrigens schwanken in diesem Punkt. Je nach Verband schwanken auch die Vergleiche. So nennt der Handelsverband Deutschland andere Zahlen als der Zentralverband des Deutschen Bäckereihandwerks. Die einen behaupten, dass sich mit den überflüssigen Bons 25 Mal der Äquator umwickeln ließe. Die anderen sprechen gar von 50 Mal.

Kritik an Chemikalien in Bons

Nicht auf Anschaulichkeit, sondern auf die Gesundheit als Argument setzen stattdessen die Umweltverbände. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt vor den erhöhten Bisphenol-A-Werten, die in dem bislang für Kassenbons, aber auch für Kontoauszüge oder Fahrkarten verwendeten Thermopapier gemessen wurden. Insbesondere Schwangere, die mit Thermopapier am Arbeitsplatz in Berührung kommen, seien „inakzeptablen Risiken“ ausgesetzt, warnt der BUND.

Bisphenol A seit Jahresbeginn in Thermopapier verboten

Entwarnung gibt unterdessen das Umweltbundesamt. Die Verwendung der synthetischen Chemikalie in Thermopapier ist seit Januar 2020 verboten. Somit werde die Regel, nach der Kassenbons in den Haus- und nicht in den Papiermüll gehören, spätestens dann hinfällig, wenn die letzte Kassenbonrolle, die Bisphenol A enthält, abgerollt ist.

Zweifel an Sinnhaftigkeit

In den Markdorfer Bäckereien herrscht weitgehend Einigkeit bei der Frage, ob das, was sich in Österreich, in Italien, in Portugal oder in Schweden längst bewährt hat, überhaupt sinnvoll ist. Antje Timmermann aus der K&U-Bäckerei spitzt es so zu: „Mit unseren modernen elektronischen Kassen konnte auch schon vorher kein Schwarzbrot fließen.“ Ob Roggen oder Weizen, ob Seele oder Laugenbrezel, alles tauche am Abend in der Gesamtabrechnung auf.

Noch gibt Corinna Nedelcu den Kassenbon auf Wunsch aus. Ab Februar kommt er bei „K&U“ dann automatisch bei jedem Kauf. | Bild: Jörg Büsche

Bonpflicht als Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit

Thomas Blank, der sich bei Pauline Möller in der Backstube Kloos einen Espresso bestellt, wundert sich, „dass die ganze Aufregung um die Kassenbons erst jetzt kommt“. Er findet es „schon ganz okay, dass man sich im Finanzministerium um die Steuergerechtigkeit kümmert“. Laut Deutscher Steuer-Gewerkschaft lässt sich der Schaden, der jedes Jahr durch Betrug im Bargelbereich entsteht, auf rund 10 Milliarden Euro beziffern.