Markdorf vor 39 Minuten

Unkraut jäten statt Bücher wälzen: Am Bildungszentrum können Schüler Grundlagen des Gartenbaus lernen

Am Gymnasium des Bildungszentrums lernen 17 Schüler in ihrem Wahlpflichtbereich alles über Pflanzen. Sie pflanzen an, jäten Unkraut, beschäftigen sich mit Materialkunde und die Verwendung von Geräten.