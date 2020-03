Wie die Polizei mitteilt, ist der stationäre Blitzer an der Bundesstraße 33 in Markdorf-Hepbach in der Nacht zum Montag gegen 0.45 Uhr von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Der angerichtete Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 5000 Euro.

Mit Hammer gegen Messanlage geschlagen

Laut Zeugenaussagen habe der Täter mit einem Hammer auf die Scheiben der Geschwindigkeitsmessanlage eingeschlagen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte, der eine Baseballcap und eine dunkle Jacke getragen haben soll, zunächst in Richtung Markdorf, wendete und fuhr in Richtung Ravensburg davon.

Hinweise zum Fall oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen entgegen, Kontakt unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40.