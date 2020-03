Markdorf vor 5 Stunden

Unbekannter Täter beschädigt Blitzer in Hepbach

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 00.45 Uhr in Markdorf-Hepbach den stationären Blitzer an der Bundesstraße 33 beschädigt. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.