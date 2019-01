Die Gemeindebücherei der evangelischen Kirche in Markdorf ist umgezogen. Weit war der Weg nicht, den die Bücher zurückzulegen hatten. Denn vom alten Gemeindehaus im Weinsteig 1 ging es lediglich in den Weinsteig 3, ins neue Gemeindehaus, besser bekannt als Haus im Weinberg. "Dieser Schritt war nötig“, erklärt Rose Ratzlaff, die Leiterin der kleinen öffentlichen Bibliothek, „weil demnächst das Pfarrbüro nebenan vergrößert werden soll.“ Deshalb galt es, mit den Bücherregalen in einen kaum genutzten Jugendraum auszuweichen.

Hier muss nicht lange suchen, wer auf der Suche nach spannender und unterhaltsamer Lektüre ist. | Bild: Jörg Büsche

„Die Leute wollen es zuerst nicht glauben“, sagt Christa Schellhammer, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bibliotheksteam. Dass der gesamte Bestand Platz gefunden hat in dem deutlich kleineren Raum im Haus im Weinberg wundert jeden, der die alte Gemeinde-Bücherei kennt. Freilich gab es dort eine wesentlich größere Fensterfläche. Wohingegen der neue Raum drei Wände für Regale bietet.

Noch etwas ist anders. „Jetzt haben wir richtig viele Besucher“, erzählt Hanna Gossmann, gleichfalls ehrenamtliche Mitarbeiterin. Früher verirrten sich nur selten jemand nach dem Gottesdienst ins alte Gemeindehaus. Heute kommen Eltern vorbei, nachdem sie ihre Kinder in den allwöchentlichen Kindergottesdienst im Nebenraum der Bibliothek gebracht haben. Und vom Kirchen-Café nach dem Segen schauen die Menschen mit der Kaffeetasse in der Hand vorbei, freut sich Rose Ratzlaff.

Gut sortiert ist auch die Abteilung für die ganz Kleinen. | Bild: Jörg Büsche

Sie sähe gerne mehr Jugend in der Bücherei, „aber die sind ja durch die BZM-Bibliothek bestens versorgt". Erfreulich findet Bibliotheks-Leiterin Ratzlaff, dass ihre Kundschaft gut gemischt ist. So gut gemischt wie die Buchbestände. Neuerdings gibt es etliche Titel zum Thema Umwelt, daneben Regionales Historisches, Biographien und natürlich auch Religiöses – die jüngste Luther-Biographie, aber auch Jan Assmanns Moses-Buch.

Wer an den Regalen entlang streift, erkennt, was Rose Ratzlaff meint, wenn sie von „gehobener Bellestristik“ spricht: Jane Gardams „Untadeliger Mann“ ist ebenso zu finden wie „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse. Seichtes gibt's nicht – auch keine Krimis, die blutrünstig sind, versichert Mitarbeiter Klaus Grünewald. Fürs Niveau sorgen die Mitarbeiter, desgleichen die Bibliotheksnutzer die immer wieder Vorschläge einbringen, welches Buch noch fehlen könnte.

Öffnungszeiten Geöffnet ist die evangelische Gemeindebücherei jeden Sonntag (außer in den Ferien) von 11 bis 12 Uhr. Alle Bücher und Audiomedien können kostenlos ausgeliehen werden. Notwendig ist nur ein Eintrag in die Leserkartei. Die Bücherei steht grundsätzlich allen Markdorfern offen unabhängig von Konfession oder Religion. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, darf sollte während der Öffnungszeiten vorbeischauen im Haus im Weinberg, Weinsteig 3. (büj) Die Gmeindebibliothek im Internet:

http://www.ekima.de/html.buecherei.html