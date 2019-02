Die Umweltgruppe (UWG) hat bei ihrer Nominierungsversammlung am Montagabend in der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl im kommenden Mai gewählt. „Das Ergebnis ist ausgefallen wie erwartet“, freute sich Wahlleiter Bernhard Oßwald nach dem ersten Wahlgang, in dem die Mitglieder über die Gemeinderatskandidaten aus dem Wohnbezirk Markdorf Stadt abgestimmt hatten. Alle 17 Bewerber sowie der Ersatzbewerber bekamen das "Ja". In gleicher Weise votierten dann die Umweltgruppenmitglieder aus Riedheim und Ittendorf. Hier wurden vier beziehungsweise drei Personen als Kandidaten gekürt.

Eine Prognose darüber, wie viele Ratssitze die Umweltgruppe am 26. Mai erlangen wird, wollte Wahlleiter Oßwald nicht aufstellen. Aber er rechnet damit, "dass wir wohl die meisten Stimmen bekommen werden". Solcher Rückhalt wird auch nötig sein, wenn die Umweltgruppe vorankommen will bei dem, was Joachim Mutschler, ihr Vorsitzender, für die nächste Zukunft ins Auge gefasst hat. "Wir müssen endlich unsere kommunalen Beiträge leisten", so forderte Mutschler, "für die Energiewende und gegen den Klimawandel." Ein erster Schritt wäre die Beteiligung Markdorfs am „European Energy Award“, jenem europäischen Klimaschutz-Projekt, an dem sich allein in der Bundesrepublik schon 261 Städte und Gemeinden – mit insgesamt 25 Millionen Einwohnern – beteiligen. „Nach ersten Schritten", so Mutschler, "ist das ja bei uns ins Stocken gekommen." Mithin sei es Zeit, die Reise in Richtung Nachhaltigkeit auch in Markdorf anzutreten.

Breite Palette von Zielen

Mobilität in der Stadt und in der Region, den Abschied vom Auto als dominierender Kraft, einen Ausbau von Rad- und Öffentlichem Personennahverkehr ergäben sich aus den Überlegungen zum Umweltschutz gewissermaßen von selbst. Was, wie der Umweltgruppen-Vorsitzende betonte, inzwischen auch in den anderen Parteien angekommen sei. Die Palette der UWG-Ziele sei indes breiter. Sie umfasst auch Soziales, etwa den Einsatz für jene, die sich nicht durch eine laute Lobby zu vertreten wüssten. Dazu zählte Mutschler die Jugend und die Senioren. Schließlich mache sich die Umweltgruppe auch für kulturelle Belange in der Stadt stark: so den Erhalt des Wirtshauses am Gehrenberg mit seinem "Theaterstadel". Ein weiterer Schwerpunkt sei die Innenstadtentwicklung und -gestaltung.

Unter den 17 Kandidaten aus Markdorf Stadt befinden sich etliche „richtig Junge“, hob Oßwald hervor. Dazu zählt Lisa Gretscher auf Platz 8. Die 19-jährige Auszubildende bezeichnet Markdorf „als meine Heimatstadt, für die ich mich engagieren möchte". Auf Platz 9 in der alphabetisch sortierten Liste folgt Joachim Mutschler, der Vorsitzende. Auf eine Hierarchisierung der Plätze wurde bewusst verzichtet. Die UWG-Stadträte Roland Hepting, Claudia Gratwohl und Benno Sandkühler haben sich nicht mehr nominieren lassen. Erneut zur Wahl stehen Johanna Bischofberger, Susanne Deiters Wälischmiller, Christiane Oßwald und Andreas Schley. Um künftig im Gemeinderat nicht nur mit beraten, sondern abstimmen zu dürfen, tritt Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller in Ittendorf an.