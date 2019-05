von gup/sk

Mitglieder der Umweltgruppe (UWG) informierten sich in Tettnang über den dort umgesetzten integrierten Stadtentwicklungsplan (Isek). Dies teilt die UWG mit. Isek biete die Chance, eine Stadt ganzheitlich zu durchleuchten und zu bestimmen, wo wichtige Stadtentwicklungsmaßnahmen aufgenommen werden müssen, heißt es in der Mitteilung. Das Verfahren sei eine hervorragende Arbeitshilfe und bilde im Ergebnis Handlungsfelder ab, die über Beschlüsse des Gemeinderats dann in einem Zeitraum von fünf bis 15 Jahren realisiert würden.

Wie dies gehe, hätten etwa die Städte Tettnang oder Meßkirch in den letzten drei Jahren gezeigt und Isek realisiert, so die UWG. Im Bericht zu „Isek Tettnang 2030“ nennt Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter den demographischen Wandel, Klimafragen und gesellschaftliche Veränderungen als zentrale Herausforderungen, denen sich die Kommunen in der Zukunft stellen müssten. Isek ermögliche im Bürgerdialog, für eine Stadt Handlungsräume und Schritte zu bestimmen, was nacheinander oder nebeneinander in der Stadtentwicklung geschehen müsse, so Walter gegenüber den UWG-Mitgliedern. Ziel des Prozesses sei eine gesamtstädtische Betrachtung unter Einbeziehung bereits begonnener Projekte.

Von zentraler Bedeutung sei dabei ein intensiver und transparenter Prozess der Bürgerbeteiligung unter Einbeziehung verschiedenster Interessen- und Zielgruppen. Die UWG fordert nun, auch für Markdorf Isek zu beschließen und so rasch wie möglich zu starten. Die Einbeziehung begonnener Vorhaben, wie etwa der Bürgerdialog, sei normaler Bestandteil des Isek.

Befragt zum Vorstoß der UWG gibt sich Bürgermeister Georg Riedmann eher skeptisch. Grundsätzlich halte er eine strategische Stadtplanung ebenfalls für sehr wichtig. Zu viel in punkto konkreter Aussagen dürfe man aber von einem Isek-Prozess nicht erwarten, denn der habe eine „große Flughöhe“, da er alle denkbaren Bereiche abdecke, also neben dem Bauen auch soziale, infrastrukturelle oder umweltbezogene Themen. Selbst nach seinem Abschluss zeige ein Isek-Prozess erst einmal Visionen auf. Was wann wo und wie konkret umgesetzt werden solle, müsse dann der Gemeinderat nochmals in jeweiligen Einzeldiskussionen festlegen.

Gehe man nun davon aus, dass ein Isek-Prozess mindestens zweieinhalb Jahre benötige, eher auch länger, seien konkrete Ziele jedenfalls nicht zeitnah umzusetzen. Riedmann verweist in diesem Zusammenhang auf den Isek-Prozess in Friedrichshafen, der die Stadt bislang 400 000 Euro gekostet habe: „Und trotzdem werden die brennenden Fragen, wie etwa die der Gestaltung des Uferparks, nach wie vor heiß diskutiert.“