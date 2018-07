von SK

Markdorf (gup) Deutliche Kritik äußerte UWG-Rat Roland Hepting im Gemeinderat am Dienstagabend an Bürgermeister Georg Riedmann. Anlass war das Überziehen der nichtöffentlichen Sitzung am Dienstag vergangener Woche. Diese war ausnahmsweise – wegen der Bewerbervorstellung für die Geschäftsführung des Spitalfonds – der öffentlichen Sitzung vorangesetzt und sollte um 19 Uhr mit Beginn der öffentlichen Sitzung enden. Wegen eines offenbar unerwartet intensiven Beratungsbedarfs hatte die nichtöffentliche Sitzung jedoch bis nach 20 Uhr gedauert, während die Bürger vor dem Ratssaal ausharren mussten. Hepting bezog sich auf den Leserbrief von Gerhard Behrendt im SÜDKURIER vom Montag, in dem Behrendt, der selbst nicht in der Sitzung war, eine Entschuldigung von Riedmann gefordert hatte. So wie Behrendt musste es den Wartenden, darunter etlichen Mitarbeitern des Spitalfonds, ergangen sein, argumentierte Hepting. So gehe man nicht mit interessierten Bürgern um, sagte Hepting: "Wir alle wollen ja, dass sie wiederkommen und keinen Verdruss haben!"

Behrendt spreche ihm aus dem Herzen, so Hepting. Er habe in der nichtöffentlichen Sitzung mehrfach gesagt, dass vor dem Saal Bürger warten würden, jedoch vergebens. Was ihn besonders erstaunt habe, so der UWG-Rat zu Riedmann, sei dessen Antwort gewesen, dass auch in anderen Gemeinden nichtöffentliche Sitzungen vor den öffentlichen stattfänden. "Das war aber nicht mein Thema, mein Thema war Ihr Zeitmanagement!" Er hoffe, dass dies ein Einzelfall bleibe: "Ich bitte Sie, den nichtöffentlichen Teil künftig so zu gestalten, dass wir zu Potte kommen."

Riedmann entgegnete, sich auf den Leserbrief eines Bürgers zu beziehen, der gar nicht anwesend gewesen sei, empfinde er als nicht sehr glücklich. Zumal Behrendt öffentlich eine Entschuldigung von ihm gefordert habe. "Ich habe mich aber direkt nach der nichtöffentlichen Sitzung als erster bei den Bürgern persönlich entschuldigt", betonte Riedmann. Er habe den Wartenden auch gesagt, dass es vorkommen könne, dass sich Sitzungsverläufe nicht vorhersehen ließen. Es sei aber auch nicht seine Sache, eine wichtige Ratsdiskussion abzuwürgen, nur weil man sehe, dass sich der Zeitplan nicht einhalten lasse. Künftig werde er aber dafür sorgen, dass die Verwaltung in solchen Fällen "noch mehr Luft" einkalkulieren werde.

Hepting präzisierte am Mittwoch gegenüber dem SÜDKURIER seine Kritik. Bürgernah wäre es gewesen, wäre Riedmann um 19 Uhr vor die Tür gegangen und hätte um Verständnis für die Überziehung gebeten. Den Bürgern hätte der kleine Sitzungssaal zum Warten angeboten werden können, der Hausmeister hätte ihnen Getränke bringen und die Kaffeemaschine am Bürgersaal zugänglich machen können. Dann, so Hepting, "hätten sich die Wartenden akzeptiert und respektiert gefühlt".

