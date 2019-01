von SK

Markdorf – Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Umweltgruppe Markdorf, Joachim Mutschler, berichtete die Fraktionsvorsitzende Susanne Deiters Wälischmiller zunächst von den Themen für die erste Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Die Überlegungen zu neuen Formen der Bürgerbeteiligung wurden durch den Bürgerentscheid gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofschloss stark motiviert, so Deiters Wälischmiller. Bei der Abstimmung wurden begleitend bei etwa 800 bis 900 Personen Fragebögen auf freiwilliger Basis erhoben. Dabei stellte sich heraus, dass nur etwa 15 Prozent der Bürger an öffentlichen Informationsveranstaltungen teilgenommen hätten und ihre Informationen ansonsten anderweitig bezogen hätten.

Die Bürger befragen

Die UWG regt nun an, vor großen Entscheidungen so genannte Spurengruppen, ein repräsentativer Schnitt von Markdorfer Bürgern, zu definieren und einzubinden. Diese sollen sowohl die Meinung der Bürger einbringen als auch die getroffenen Entscheidungen in die Bürgerschaft tragen. Die Stadt plant für den 22. März eine Veranstaltung in der Stadthalle für alle Bürger, um über diesen und andere Vorschläge für Bürgerbeteiligung zu informieren und zu diskutieren.

Kommunalwahl fest im Blick

Kernthema der Sitzung waren die weiteren Schritte bis zur Gemeinderatswahl am 26. Mai. Die Planung aller Aktivitäten der UWG, wie etwa die Befüllung der Wahllisten, die Erarbeitung von Werbematerial und die Organisation von Aktionen sei längst erstellt und die Arbeiten seien im Plan. Es gelte für die Umweltgruppe, wie für alle anderen Parteien, bis zum 28. März eine Kandidatenliste einzureichen.

Neben der Nominierung der Kandidaten möchte die Umweltgruppe in einer Klausurtagung am Samstag, 2. Februar, über ihre Positionen zu allen politischen Themen in Markdorf diskutieren und das Team auf die Wahlen einstimmen. Für den anstehenden Wahlkampf und den weiteren politischen Prozess in Markdorf wünsche sich die Umweltgruppe einen fairen Umgang miteinander und werde ihren Anteil dazu beitragen, zum Wohle guter Entscheidungen für Markdorf, wie es in der Pressemitteilung heißt.