Seit Mitte September ist der Edeka Sulger-Markt in der Mangoldstraße geschlossen. Auf dem Parkplatz stehen statt der Fahrzeuge der Kunden viele Kleintransporter von Handwerken, die bei dem Umbau verschiedene Aufgaben übernehmen.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Auf 1500 Quadratmetern entsteht derzeit ein modernisierter Einkaufsmarkt. Für die Betrieberfamilie Sulger ist es in Markdorf der vierte Umbau, der letzte größere liege aber bereits über zehn Jahre zurück, erklärt Silke Sulger.

Video: Nosswitz, Stefanie

Nun dürfen sich die Kunden auf eine ganz neue Atmosphäre freuen – vom Boden an über die Technik, Beleuchtung, Kühlgeräte, Regale bis zu einem neuen Kassensystem. Rund ein Jahr Planung liegt hinter dem Team. Schließlich gilt es viele verschiedene Handwerksbetriebe untereinander zu koordinieren.

Alles wird neu

„Einfach alles wird neu“, so Sulger, die sich kaum noch verstellen kann, dass der Markt komplett leer war. „Das war schon ein komisches Gefühl, als alles raus war.“

Ein Schmuckstück wird die neue Bedientheke für Käse, Fleisch und Wurst, die sich allerdings noch mitten im Aufbau befindet, wie die Schreiner Volker Merz (rechts) und Frank Stoll (links) berichten. Sie arbeiten für eine Firma aus Nürnberg.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Auf der Baustelle wird in allen Bereichen gearbeitet. Ein neuer Boden aus einer Mischung aus Kunststoff, Kautschuk und Gummi wurde verlegt, der laut Silke Sulger gedämpfter ist und für die Mitarbeiter angenehmer zu arbeiten.

Arbeiten liegen im Zeitplan

Im vorderen Bereich werden die neuen Obst- und Gemüseregale aufgebaut. Dieter Eitel und sein Team kümmern sich um die komplette Metallregulierung. „Alles gut, wir liegen in der Zeit“, ist Eitel zufrieden.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Wenige Meter weiter räumt Ronny Vöhringer von Edeka Vertrieb die Regale ein. Er kümmert sich um die Säfte und baut dort die sogenannte „Spiegelware“ auf. Das sind ein, zwei Beispielverpackungen von Produkten, sodass später das gesamte Sortiment richtig einsortiert wird.

Video: Nosswitz, Stefanie

Auch Kenan Thaqi von Edeka Vertrieb ist fleißig am Einräumen. Die beiden jungen Männer arbeiten in Balingen und unterstützen nun das Team vor Ort in Markdorf.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Damit sie auch wissen, in welchem Regal und auf welcher Höhe ein Produkt seinen Platz hat, gibt es von Edeka sogenannte „Planogramme“, auf denen die Zuordnung abgebildet ist.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Für die Kunden ändert sich an der Reihenfolge der einzelnen Bereiche nichts Grundsätzliches – einige Regale kamen dazu, einige Wege haben sich geändert. „Wir müssen auch noch schauen, wie wir am schnellsten durch die Gänge kommen“, sagt Karin Sulger und lacht.

Sortiment wird ausgebaut

„Wir haben die Chance ergriffen, einige Sachen zu verändern und unser Sortiment auszubauen“, sagt Silke Sulger, der vor allem das Angebot von regionalen Lebensmitteln wichtig ist.

Das Team Melanie Kerler-Otterburg, Corinna Gindele, Karin und Silke Sulger sowie Anja Nüsse freuen sich auf die Wiedereröffnung des Einkaufsmarktes am 17. Oktober. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Neben der neuen Bedientheke wird auch der Kühlbereich erneuert. Vor wenigen Tagen sind neue Kühlgeräte eingetroffen. Umwelt- und ressourcenschonend setzen die Sulgers hier auf den aktuellsten Stand der Technik. „Wir haben dann auch keine Truhen mehr, sondern Schränke“, erklärt Silke Sulger.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Auch der Drogeriebereich erstrahlt in neuem Glanz.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Ältere Kunden vermissen zentrale Einkaufsmöglichkeit

Derzeit helfen einige Mitarbeiter in den anderen Sulger-Märkten aus und werden dort immer wieder auf den neuen Markt angesprochen, berichtet Marktleiterin Melanie Kerler-Otterburg. Vor allem ältere Menschen vermissen die zentrale Einkaufsmöglichkeit.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Neues Bezahlsystem im Kassenbereich

Eine weitere Neuerung wird es im Kassenbereich geben. „Hier haben wir ein komplett neues Bezahlsystem eingeführt“, sagt Silke Sulger.

Der Kunde bezahlt dann mit seinem Bargeld über eine Maschine – die Kassiererin kommt mit den Münzen und Scheinen nicht mehr in Berührung. Das habe laut Sulger vor allem Sicherheitsgründe.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Das ganze Team freut sich nach den Arbeiten auf der Baustelle auf die Wiedereröffnung. Noch ist der Markt geschlossen – am Donnerstag, 17. Oktober, kann dann in der Mangoldstraße wieder eingekauft werden.