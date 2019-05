Die Auszubildende Lisa Gretscher tritt bei der Kommunalwahl am Sonntag für die Umweltgruppe an. Ihre Wünsche sind partei- und fraktionsübergreifend. Die 20-Jährige – und damit jüngste Markdorfer Gemeinderatskandidatin im aktuellen Wahlkampf – nimmt das Wohl der gesamten Stadt in den Blick. „Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit der Fraktionen, weil ich das für extrem wichtig halte für die Zukunft unserer Stadt.“

Stadtbus-Aktion der Umweltgruppe als Beispiel für Konsens

Einigkeit sieht die 20-Jährige unter anderem in den Bereichen Umwelt und Jugend. „Bei den Themen sehe ich doch einige Übereinstimmungen, wo wir dann auch mehr erreichen könnten als nur eine Partei alleine.“ Ein anderes Thema sei die Mobilität. Die eintägige Stadtbus-Aktion der Umweltgruppe vor einigen Wochen habe fraktionsübergreifend Anklang gefunden. Mehr Nahverkehrsangebote für die Markdorfer sei ein gemeinsames Ziel im Rat.

Junge Generation bringt sich verstärkt in der Kommunalpolitik ein

Optimistisch gibt sich Lisa Gretscher auch im Bereich der Umweltpolitik. „Mir scheint, dass die ‚Fridays for Future‘-Bewegung doch manchem zu denken gegeben hat.“ So unmittelbar und so klar sei kaum je formuliert worden, wie stark sich Klimawandel und Ressourcenverbrauch auf das Leben und Überleben der eigenen Kinder und Enkel auswirken können. „Die große Präsenz der Protestierenden in den Medien spielt da sicherlich auch eine wichtige Rolle.“

Überhaupt habe sie den Eindruck, dass sich die junge Generation wieder stärker für Politik interessiere, sagt Lisa Gretscher. Im Kommunalwahlkampf sehe man zahlreiche junge Gesichter. „Das wünsche ich mir natürlich auch: Dass alle, die dürfen, am Sonntag auch zur Wahl gehen – auch zur Europawahl natürlich.“

Kluft nach Bischofsschlossdebatte überwinden

Grundsätzlich setze sie auf neue Blickwinkel. „Junge Menschen sind bei vielen Dingen noch offener, in ihren Standpunkten weniger verhärtet“, meint die Umweltgruppen-Kandidatin. Für die kommende Abstimmungsperiode im Rat hält sie das für sehr wichtig, schließlich gelte es, etliche Weichen zu stellen für die weitere Entwicklung der Stadt. „Da müssen wir auch wieder zusammenfinden, diese Kluft überwinden, die uns die Bischofsschlossdiskussion gebracht hat.“ Den Konsens hält Lisa Gretscher durchaus für möglich. „Am Ende wollen ja doch alle das Beste für die Stadt.“

Von der Stadtverwaltung wünscht sich die junge Frau „den frühzeitigen Informationsfluss zu allen Dingen, die den Bürger unmittelbar betreffen“. Ob das Schulen oder Kindergärten seien: Es gelte, schnell und vor allem allgemein verständlich zu informieren und „nicht in ellenlangen PDFs, die keiner liest“.

