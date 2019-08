von Jan Manuel Hess

Die Albert-Weber-Open sind ein weit über die Bodenseeregion hinaus beliebtes Kinder- und Jugendtennisturnier. Für das am vergangenen Wochenende veranstaltete Turnier waren im Vorfeld mehr als 100 Anmeldungen eingegangen, die aber nicht alle angenommen werden konnten, wie Turnierleiter Ralf Hehl berichtet.

„Bei 88 Teilnehmern ist einfach Schluss, für mehr haben wir keine Kapazitäten.“ An beiden Turniertagen seien alle Plätze durchgängig belegt gewesen, erläuterte er. Stetig sei die Nachfrage nach dem vom Markdorfer Tennisclub ausgerichteten Turnier gestiegen. Die weiteste Anreise hatte dieses Mal ein Spieler aus Leverkusen.

„Jeder zeigt seinen Fehler selbst an“

Sportlich bewegten sich die Partien auf einem sehr ansehnlichen Niveau, wie Hehl weiter ausführte. „Alle zeigen Kampfgeist und beweisen eine ausgeprägte Fairness.“ So gibt es lediglich eine Oberschiedsrichterin, die nur dann eingreift, wenn die Spieler mal wirklich uneins sind, ansonsten gilt: „Jeder zeigt seinen Fehler selbst an, das ist wichtig, um eine faire Spielweise zu erlernen“, so Hehl weiter. Insgesamt wird den Spielern im Alter von neun bis 16 Jahren neben dem eigentlichen Spiel etwas mehr Einsatz abverlangt als bei den Großen.

Ballkinder sucht man vergebens und auch das Schleppnetz, welches für eine gleichmäßige Spielfläche auf dem Sandplatz sorgt, muss von den Spielern während des Matchs selbst gezogen werden. Jule Feyen vom TV Biberach-Hühnerfeld, Siegerin in der Altersklasse U16, jedenfalls gefällt das Turnier. „Es ist eine tolle Anlage mit einem wundervollen Ausblick, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.“ Das Ranglistenturnier diene vor allem der Jugendförderung sowie der Repräsentation des Vereins, betonte Hehl.