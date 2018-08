von Noah Lischka

Markdorf – Seit etwa 25 Jahren erleben Kinder schöne Tage bei den Markdorfer Ferienspielen auf der Wiese am Weiher. Am 4. August starteten sie dieses Jahr mit der Anmeldung. "Dieses Jahr die ist Anmeldung reibungslos abgelaufen, leider haben zwei Kinder aus Krankheitsgründen abgesagt", erzählt Jugendreferent Ralf Waldenmayer. So sind statt 105 nur 103 Kinder dabei. Um Zeit zu sparen, bekamen die Kinder ihre Ferienspiele-T-Shirts am Gruppenplatz, woe sie dann gestaltet werden konnten.

Jugendreferent lobt Zusammenarbeit beim Aufbau

Jugendreferent Ralf Waldenmayer | Bild: Noah Lischka

Der Aufbau begann schon am Donnerstag in der Früh. "Wir haben am Donnerstag so viel geschafft, dass wir am Freitag schon fertig waren und uns auf das Ausmisten des Lagers konzentrieren konnten", sagt Waldenmayer. "Die Gruppendynamik war echt super und die Zusammenarbeit mit dem Bauhof hat auch gut geklappt", fügt er hinzu.

Viel trinken und Mütze tragen

Basteln steht hoch im Kurs: Die Kinder können Seifen, Traumfänger oder Filzschalen gestalten. | Bild: Noah Lischka

Das Wetter spielt jedes Jahr auf der Wiese eine wichtige Rolle, gerade wenn es so heiß ist wie zur Zeit. "Wir sorgen dafür, dass die Kinder viel trinken, sich eincremen und eine Mütze auf haben", erklärt Leiter Jonas Höll. Ganz entspannt sehen das auch die Eltern der Kinder. "Wegen des Wetters mache ich mir gar keine Gedanken, die Wochen davor waren ja auch schon so heiß und daran sind sie schon gewöhnt", sagt Gregor Bubeck.

Teilnehmer können Belohnungspunkte sammeln

Svenja, zehn Jahre: "Ich war beim Armbänder basteln und habe mich für blaue Perlen entschieden." | Bild: Noah Lischka

Neben den neuen Weihnachtsmarkthütten, die zur Materialaufbewahrung dienen, gibt es ein neues Belohnungssystem."Gruppenintern werden für jeden erfolgreichen Tag ein oder zwei Belohnungspunkte künstlerisch dargestellt. Nach einer bestimmten erreichten Punktezahl bekommen die Kinder eine Belohnung. Wie die aussieht, entscheidet jede Gruppe selbst", erklärt Leiterin Vivienne Bolien, die seit sieben Jahren bei den Ferienspielen dabei ist.

Fabian, zehn Jahre: "Am Ende der Schnitzeljagd gab es für die ganze Gruppe Süßigkeiten." | Bild: Noah Lischka

Von dem System sind auch die Kinder begeistert. "Ich finde die neuen Belohnungen cool und freue mich auf die Überraschung am Ende", sagt der neunjährige Huy aus der Gruppe der Faultiere.

Am Sonntagnachmittag stand eine Schnitzeljagd an. Rund um die Wiese beim Stadtweiher waren Rätsel verteilt. | Bild: Maximilian Wildi

Auf Schatzsuche bei der Wiese

Nicht nur durch dieses System können die Kinder eine Belohnung erhalten, sondern auch durch die Teilnahme an Rätselspielen wie Schnitzeljagd oder Wasserolympiade. Am Sonntagnachmittag machten sich alle zehn Gruppen nacheinander auf die Suche nach einem Schatz. "Die Rätsel waren echt super und es hat richtig Spaß gemacht", erzählt der achtjährige Claudius.

Daria Daniker (19 Jahre) und Lorena Romano (21 Jahre) genießen ihre selbstgebackene Pizza. Sie sind zwei von insgesamt 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern. | Bild: Noah Lischka

Neben Aktivitäten wie Schnitzeljagd oder Wanderung können die Kinder auch Pizza backen und an anderen Angebotne teilnehmen. "Ich fand es gut, dass wir am ersten Tag schon Bastelangebote hatten, das hat echt Spaß gemacht", sagt Huy, der dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist.

Jannika (10 Jahre) ist von ihrem ersten selbstgebastelten Traumfänger begeistert. Zu Hause will sie ihn gleich aufhängen. | Bild: Noah Lischka

Begeistert sind auch die Leiter der Aktion Ferienspiele. "Es ist richtig gut, nur finde ich es etwas schade, dass so wenige Kinder mitmachen", sagt der 20-jährige Jonas Höll. Mutter Bettina Arnold aus Kluftern ist begeistert vom Angebot: "Mein Kind ist dieses Jahr das erste Mal bei den Ferienspielen dabei und ich wünsche allen eine abwechslungsreiche Woche und dass alle viel Spaß haben."

Freie Zeit wird mit dem bekannten Klatschspiel "Am Bam Bi Koloni" überbrückt. | Bild: Maximilian Wildi

Auch ein Ausflug in den Naturerlebnispark Skywalk Allgäu ist geplant. Nicht nur die Kinder freuen sich auf den Besuch des Parks in Scheidegg, sondern auch die Leiter. "Ich glaube, es wird echt klasse. Bin gespannt, ob es auch bei den Kindern gut ankommt, da es schon etwas anderes ist als die Jahre zuvor", sagt Jonas Höll, der zum fünften Mal bei den Ferienspielen dabei ist.

Auch dieses Jahr steht wieder eine Fahne mit dem Ferienspiele-Motto auf der Wiese. | Bild: Maximilian Wildi

Einige der Kinder waren schon auf dem Skywalk, auch Claudius: "Da ich keine Höhenangst habe, finde ich den Höhenwanderweg besonders cool und ich freue mich, mit meiner Gruppe dort hinzugehen."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein