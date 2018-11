Wenn Erhard Karrer mit dem Fahrrad zu Beginn des Novembers zwischen seinen Apfelbäumen entlang fährt, tragen diese keine Früchte mehr. Bis dahin sind längst alle Äpfel geerntet. So war es zumindest über viele Jahre hinweg. Aktuell ist es anders. Das Jahr 2018 ist für die Obstbauern in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Dass es Landwirte nicht leicht haben, ist kein Geheimnis. Viele Faktoren machen den Agrarbetrieben das Leben schwer. Die Abhängigkeit von der Witterung etwa, oder die niedrigen Preise für ihre Erzeugnisse. "Zunächst war unserer Prognose für 2018 sehr gut", erklärt der Bio-Obstbauer aus Bermatingen-Ahausen. Hintergrund ist der, dass die Obstbäume nach einem Frostjahr wie in 2017 üblicherweise im Folgejahr viele Früchte tragen.

"Dann kam die Trockenheit", sagt Karrer. Deutschland erlebt, abhängig von den Niederschlägen im November und Dezember, möglicherweise das trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung in 1881, wie Hermann Gabele, Leiter des Landwirtschaftsamtes im Bodenseekreis, mitteilt. Allerdings wendete sich das Blatt zunächst zum Guten: Die Dauerkulturen zogen dank ihres ausgeprägten Wurzelwerks ausreichend Wasser aus dem Boden. Die Sonneneinstrahlung sorgte für einen hohen Zuckergehalt der Früchte – ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

"So viel Obst wie lange nicht"

"Meinen Äpfeln machte in den Vorjahren der Pilzbefall zu schaffen, durch die Trockenheit blieb mir das in diesem Jahr erspart", hebt Erhard Karrer einen positiven Aspekt hervor. "Im Nachhinein haben sich die zwischenzeitlichen Befürchtungen nicht bewahrheitet." Stattdessen trugen die Apfelbäume so viel Obst wie lange nicht. "Das letzte Mal gab es das 1992", erinnert sich Karrer. Dies wiederum sorgt für ein ungeahntes Problem. Das Lager ist brechend voll. Deshalb habe der Ahausener einen großen Anteil von einwandfreien Äpfeln in die Mosterei gebracht.

Die Mitarbeiter im Obstgroßmarkt Widemann und Spät in Markdorf haben alle Hände voll zu tun. | Bild: Heuser, Christoph

Die Mosterei Kopp in Obersiggingen hatte alle Hände voll zu tun. Auch dort war das Lager bis ans Limit gefüllt. "Wir nehmen nichts mehr an", berichtet Gabriele Kopp. Die Mosterei habe es unter größten Anstrengungen gerade noch so geschafft, allen Kunden gerecht zu werden. "Uns wurden viel mehr Äpfel gebracht als üblich, so einen Herbst habe ich noch nie erlebt", sagt Kopp. Sie ist seit 25 Jahren dabei. Auch im Obstgroßhandel stapeln sich die Kisten mittlerweile bis zur Decke. "Wir haben aktuell deutlich mehr zu tun als in anderen Jahren", erzählt Fabian Grundler, Geschäftsführer des Obstgroßmarktes Widemann und Späth in Markdorf.

Mittlere und späte Sorten mit Übergröße

"Mehr Äpfel hätten die Bäume gar nicht mehr tragen können", berichtet der Ittendorfer Obstbauer Tobias Marquart. Zwar seien die Früchte der frühen Sorten noch sehr klein gewesen, allerdings hätten mittlere und späte Sorten sogar Übergröße. Bezüglich der Erntemenge spricht er sogar von einem "sehr guten Jahr". Weiter berichtet Tobias Marquart: "Das Lager und die Kisten sind voll, aber kostendeckend ist die Arbeit wegen des niedrigen Preises nicht." Die große Menge wirke sich auf den Preis aus, den die Erzeuger nicht selbst festlegen, sondern der in Abstimmung mit den Obsthändlern bestimmt wird.

Erhard Karrer betont, dass nicht nur die Früchte auf den Feldern der Obstbauern prächtig gewachsen sind. "Jeder, der einen Apfelbaum im Garten stehen hat, ist mit Äpfeln versorgt, vermutlich auch der Freundeskreis." Aus diesem Grund hat Karrer große Schwierigkeiten seine Äpfel loszuwerden. Nun versuche er, die Äpfel so gut und so lange es geht zu lagern. Im November 2018 steigt Karrer von seinem Rad ab und stellt sich neben eine Reihe voll behangener Apfelbäume. "Ich kann mangels Platz nicht ernten." Mit Blick auf die zwischenzeitliche Prognose und aus Rücksicht möchte sich Karrer aber nicht beschweren.

"Die Obstbauern bekommen ihre Äpfel nicht los" Michael Zoth ist Fachbereichsleiter für Ertragsphysiologie beim Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee und besitzt einen Überblick über die ganzheitliche Lage im Obstbau. Wie ist die diesjährige Ernte der Obstbauern ausgefallen? Wir haben in 2018 insgesamt hohe Erntemengen. Vielleicht können wir sogar von sehr hohen Erntemengen sprechen. Überraschend ist die gute Qualität der Früchte trotz der Trockenheit. Gernell ist die Bodenseeregion hinsichtlich der Dürre noch mit einem blauen Auge davongekommen. Teile von Ostdeutschland waren davon sehr viel stärker getroffen. Wie hat sich die Trockenheit auf die Früchte ausgewirkt? Im Bereich Bodensee gab es in diesem Jahr etwa 600 Millimeter Niederschlag. Das heißt, das auf einem Quadratmeter 600 Liter runterkamen. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Deutschland betrug in 2017 laut Statistischem Bundesamt 850 Millimeter. Die Pflanzen haben sich das nötige Wasser besorgt, bloß junge Anlagen hatten Probleme. Die Äpfel sind reich an Mineralstoffen und durch die Sonneneinstrahlung reich an Zucker. Es war also ein gutes Jahr für die Obstbauern? Dieses bringt ein ganz anderes Problem mit sich. Auch die Bäume in den Gärten der Bürger hängen voll mit Äpfeln. Das bringt in der Folge den Verkauf ins Stocken. Bis diese Äpfel erst mal verbraucht oder verdorben sind, dauert es lange. Dies wiederum drückt den Preis für die Äpfel, die auf dem Markt vertrieben werden, in den Keller. 2017 gab es durch den Frost im Vorjahr kaum Früchte und 2018 werden die Obstbauern sie nicht los.

