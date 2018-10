von Christiane Keutner

Sie absolvierten parallel zwei Vollstudiengänge, Jura und Musik, und waren gleichzeitig Leistungssportler in zwei Nationalmannschaften. Kamen Sie da nicht an Ihre Grenzen?

Doch. Im vierten Semester hatte ich eine große Krise und dachte, irgendetwas muss ich sein lassen, mir wächst alles über den Kopf. Ein guter Freund hat mir dann geholfen, Klarheit zu gewinnen, und mich ermutigt, alles ernsthaft zu probieren, bevor ich irgendwas aufgebe. Von ihm habe ich gelernt, dass ich ein klares Ziel definieren und wissen muss, wohin ich möchte. Das habe ich strukturiert und abends immer einen Plan mit den Vorhaben für den anderen Tag geschrieben. Daraus entstanden mittel- und langfristige Pläne und nichts mehr wurde aufgeschoben. Mein Hauptproblem war der Augenblick, sich hinzusetzen und etwas zu machen – ich bin gar nicht erst hingesessen. Wenn aber Vorhaben auf einem Zettel stehen, frage ich gar nicht erst nach Lust oder Verschieben. Das Geheimnis ist kluge und konsequente Selbstorganisation.

Hat das gleich funktioniert?

Nein. Ich hab' mich da langsam und mühsam herangekämpft. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich komplett sortiert war. Dann kamen die Erfolge im Sport und statt sechs Semestern habe ich nur zwei für die gesamten Theoriefächer im Musikstudium benötigt. Damals galt noch die alte Studienordnung, in der das Komprimieren möglich war.

Bleibt da noch Raum für Spontaneität, Freizeit und Freunde?

Zeitgleich war Matthias Berg in zwei Nationalmannschaften (Ski alpin und Leichtathletik). Er gehört zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt. | Bild: privat

Ja, gerade deshalb, weil man nicht mehrere Dinge auf einmal, sondern nacheinander macht – und wichtig: erst die Pflicht und dann die Kür. Ich bin in vielen Feldern unterwegs; wenn ich das nicht sehr diszipliniert machen würde, hätte ich keine Zeit und käme wieder in den alten Schlendrian. Ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin bedeutet Freiheit. Alles hat seinen Platz und es geht nichts verloren.

Was unterscheidet Sie von anderen Trainern?

Vielleicht das Entscheidende: Was ich in den Seminaren unterrichte, ist selbst erlebt, durchlebt und reflektiert. Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb mit einem Netzwerk an Trainern und Freunden, auf die ich setzen kann. Zuletzt war ich elfeinhalb Jahre Stellvertreter des Landrats, Vorgesetzter von über 300 Kolleginnen und Kollegen, mit vielen Kontakten zu Menschen aller Art und weiß, wo Probleme entstehen und wie Lösungen aussehen können. Ich schaue, wie Menschen ticken, welche Erwartungen sie haben und wie sie die erfüllen könnten. Meine Seminare könnten die Oberüberschrift tragen: 'Menschen stark machen'. Aber halt nur solche, die das wollen.

Ihr Coaching beruht also lediglich auf Ihren Erfahrungen?

Auch, aber nicht nur. Ich bin zertifizierter systemischer und agiler Coach, Trainer und Moderator. Mein Kernthema ist, sich und andere erfolgreich zu führen. Dazu gehört auch die permanente eigene Weiterentwicklung. Deshalb beschäftige ich mich mit Neurowissenschaften und Arbeitspsychologie, mit Kommunikation und Veränderungsprozessen. Ich besuche Seminare bei den Besten der Besten in ihrem Spezialgebiet. Diese Erkenntnisse nutze ich, auch methodisch, frei nach dem Motto: lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Das Ganze wird so aufbereitet, dass es Tiefgang mit Leichtigkeit verbindet – sagen mir die Zuhörer. So bleibt möglichst viel hängen, weil es Spaß macht zuzuhören. Eine sympathische Geschichte mit gutem Ausgang prägt sich ein.

Sie haben einen Fünf-Punkte Plan für den Weg zum Erfolg, der bei Ihrem Vortrag erläutert wird. Wie sieht der aus?

Matthias Berg ist international auf vielen Bühnen beheimateter Hornist. | Bild: privat

Zunächst erzähle ich, was ich an Hochs und Tiefs erlebt habe, also ein paar wichtige Stationen aus meinem Leben. Anschließend erfahren Sie die fünf Grundentscheidungen, die ich für mich getroffen habe: Dabei geht es beispielsweise um Verantwortung oder um das Finden der eigenen Stärken. Das alles wird eingewoben in kleine Geschichten, die helfen sollen, den Alltag und das Leben zu erleichtern.

Haben Sie durch Ihre Contergan-Behinderung diesen besonderen Ehrgeiz, wollen Sie sich besonders beweisen?

Nein, ich habe einfach einen gesunden Grundehrgeiz. Ich glaube, das ist einer meiner Charakterzüge und hat nichts mit Kompensation zu tun. Du brauchst Ehrgeiz, um als Leistungssportler erfolgreich zu sein. Und die Grundhaltung, etwas, für das ich mich entschieden habe, besonders gut machen zu wollen, erstreckt sich dann vom Sport natürlich auch auf den Beruf.

Ist die Umwelt mit Ihnen immer freundlich umgegangen?

Die ersten zehn Jahre in Detmold waren super entspannt. Jeder kannte mich, war an mich gewöhnt. Erst beim Umzug ins Schwäbische wurde mir Krüppel oder Kurzärmle hinterhergerufen. Da habe ich gespürt, was es heißt, ausgegrenzt zu werden. Im Vortrag erzähle ich, was mir geholfen und mich aufgerichtet hat. Die Frage war, wie ich mit solchen Konfrontationen umgehe. Für mich habe ich einen guten Weg gefunden, mit Krisensituationen umzugehen. In manchen Lebensphasen war meine Behinderung mein persönlichen Feind, bis mir bewusst wurde, dass sie letztlich ein wertvolles Geschenk ist.

Manche Menschen wissen nicht um ihre Stärken und haben kein Talent, ihr Talent zu erkennen. Was tun?

Oft hilft die Erinnerung daran, bei was man als Kind völlig aufgegangen ist und die Zeit vergessen hat. Oder bei welchem Thema man mit Freunden besonders engagiert diskutiert. Und dann heißt es, den Mut zu haben, sich andere Optionen nicht permanent offen halten zu wollen, sondern loszulegen und Gas zu geben, mit aller Energie.

Begleiten Sie Menschen auch auf ihrem privaten Weg?

Mein Hauptfeld ist der berufliche Kontext. Aber natürlich spielen alle Lebensbereiche eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine gute und erfüllte Lebensbalance herzustellen.

Wie und wo kommen Ihnen die besten Ideen?

Hoch hinaus ging es auch sportlich: Matthias Berg erkämpfte sich 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften in unterschiedlichen Sportarten. | Bild: privat

Beim Spazierengehen und beim Duschen. Man benötigt Zeit für sich und eine Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Freizeit. Ich liebe es, Trainer zu sein, und empfinde große Dankbarkeit darüber, denn es gibt einen hohen Grad an Erfüllung.

Ich lasse mich von einem Vortrag oder Seminar anstecken, bin tagelang motiviert – doch irgendwann verpufft die Begeisterung. Wie kann ich gegensteuern?

Man sucht sich zum Beispiel Lern- oder Coachingpartner aus dem selben Vortrag oder Seminar. Man teilt sich gegenseitig seine Vorsätze mit und ruft sich nach zwei Wochen an, um sich nach dem Stand der Realisierung zu erkundigen. Oder man kontaktiert den Trainer. Oder man schreibt einen Brief an sich selbst, in dem man festhält, wie man eine Situation angeht, was man ändern möchte. Den Brief lässt man sich ein halbes Jahr später zuschicken und kann sich dann erinnern und hinterfragen. Das Problem ist oft die Diskrepanz zwischen Wollen und Tun.

Was sagen Sie Menschen, die stets eine Ausrede haben, warum sie ihre Ziele nicht erreichen können, und Fremdeinwirkungen verantwortlich machen?

Ausreden sind Selbstbetrug. Such nach deinem eigenen Anteil. Den kannst du beeinflussen und verbessern. Es ist eine Willens- und Tun-Sache. Manche Menschen beschweren sich ein Leben lang – und ändern nichts. Denn es ist viel bequemer, anderen die Verantwortung zuzuschreiben – und selbst bekommt man den Allerwertesten nicht hoch. Sprich dir also selber zu: Es kommt nicht darauf an, wo das Schicksal dich hinstellt, sondern was du daraus machst!

Zu Person und Vortrag Matthias Berg, 57, aufgewachsen in Detmold, zog zehnjährig mit seinen Eltern und zwei Geschwistern nach Trossingen. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg Jura und Musik, zeitgleich war er in zwei Nationalmannschaften (Ski alpin und Leichtathletik). Mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gehört er zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt. Er ist international auf vielen Bühnen beheimateter Hornist und war als Jurist mehr als zwei Jahrzehnte Führungskraft in der Verwaltung. Letzteres musste er 2015 wegen eines Augenleidens aufgeben. Jetzt gehört er als Trainer und Coach zu den Top-Referenten Deutschlands. Er ist auch Mentaltrainer für Leistungssportler, TV-Experte bei den Paralympics und Co-Moderator sowie Buchautor. Matthias Berg lebt in Esslingen, ist verheiratet und hat vier Kinder.

57, aufgewachsen in Detmold, zog zehnjährig mit seinen Eltern und zwei Geschwistern nach Trossingen. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg Jura und Musik, zeitgleich war er in zwei Nationalmannschaften (Ski alpin und Leichtathletik). Mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gehört er zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt. Er ist international auf vielen Bühnen beheimateter Hornist und war als Jurist mehr als zwei Jahrzehnte Führungskraft in der Verwaltung. Letzteres musste er 2015 wegen eines Augenleidens aufgeben. Jetzt gehört er als Trainer und Coach zu den Top-Referenten Deutschlands. Er ist auch Mentaltrainer für Leistungssportler, TV-Experte bei den Paralympics und Co-Moderator sowie Buchautor. Matthias Berg lebt in Esslingen, ist verheiratet und hat vier Kinder. Der Vortrag beginnt um Freitag, 19. Oktober um 19 Uhr in der Stadthalle. Matthias Berg steht mit seinem Buch "Mach was draus – Mehr Kraft. Mehr Gelassenheit. Mehr Leben." im Mittelpunkt der Bildungstage. Der Eintritt ist frei.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein