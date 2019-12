Nach zwei sehr guten Jahren habe Bahadir Livgöcmen das Gefühl, dass beide Seiten eine Veränderung brauchen, heißt es in der Pressemitteilung des SC Markdorf. „Die Entscheidung kommt zwar überraschend, aber wir haben auch Verständnis dafür“, sagt Gerhard Klank, Fußball-Abteilungsleiter des Vereins.

Bahadir Livgöcmen hatte im November 2017 die Erste Mannschaft des SC Markdorf in einer sehr stürmischen Zeit in der Landesliga übernommen. „Mit seinem Einsatz hat er gerettet, was noch zu retten war“, teilt der Verein mit.

Bei diesem Zweikampf konnte der Spieler von CFE Indep. Singen Linus Pfannkuchen (links) den Mardorfer Angreifer Fabian Mauch vom Ball trennen. | Bild: Fischer, Eugen

In seinem zweiten Jahr war der Abstieg in die Bezirksliga jedoch nicht mehr aufzuhalten. Zum jetzigen Umbruch hat Livgöcmen vieles beigetragen. Und trotz anfänglicher Überraschung, ermögliche der 42-Jährige, der in seiner Jugend als Torwart beim FSV Frankfurt ausgebildet wurde, mit diesem Schritt sowohl dem Verein und der Mannschaft als auch sich selbst neue Wege.

Der SC Markdorf liegt derzeit auf Platz 7 der Bezirksliga. Am Sonntag, 8.Dezember, 14.30 Uhr heißt der Gegner Türkischer SV Singen.