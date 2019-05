Nicht vergessen: Am Sonntag, 12. Mai, ist Muttertag. Gleichzeitig fällt dieses Jahr der Internationale Tag des Chronischen Erschöpfungssyndroms auf dieses Datum. Welch‘ Ironie, denn Mütter müssen mit ihrem Nachwuchs schon so einiges mitmachen: fehlender Schlaf, stapelweise Wäsche, wenig Privatsphäre, viel zu wenig Freizeit, ständiges Putzen oder das große Kochen. Und eben auch Erschöpfung.

Egal, ob nun tatsächlich gestresst oder übermüdet: Langweilig wird es mit Kleinkindern wahrlich nie. Zum Schutz der kleinen Racker sei an dieser Stelle allerdings gesagt, dass sie einem auf der anderen Seite vieles zurückgeben.

Am Muttertag steht vor allem eines im Mittelpunkt: Liebe. Und doch wieder Stress. Während Mamas noch schnell einen Kuchen backen und Kaffee kochen, rennen die Kinder auf den letzten Drücker aus dem Haus. „Ich bin kurz unterwegs, gleich wieder da“, heißt‘s beim Davonstürmen nur. In Wahrheit wird gerade noch rechtzeitig ein bunter Strauß im nahegelegenen Blumenladen besorgt. Pralinen oder andere Süßigkeiten stehen jedes Jahr ebenfalls hoch im Kurs. Der ganze Aufwand, die ganze Hektik, um einfach mal Danke zu sagen. Am Ende des Tages fallen wohl beide erschöpft ins Bett: Mutter und Kind.

Vielen Mamas wird es schlussendlich egal sein, womit die Sprösslinge am Sonntag ums Eck kommen, zählen doch in erster Linie die Geste sowie das Beisammensein. Und weil sie ihren Nachwuchs ohnehin lieben, ist im Grunde jeder Tag ein Muttertag. Die viele Hektik also umsonst?

Damit bei all dem Schenken und netten Gesten auch die Papas nicht zu kurz kommen, sei erwähnt, dass an Christi Himmelfahrt der Vatertag ansteht. Das ist doch nur fair. Der Haken an der Sache: Dann könnte erneut Hektik aufkommen und Erschöpfung nacheilen. Oje, was schenke ich Papa eigentlich? Ach, zur Not tut es vielleicht eine Flasche Bier oder eine Tafel Schokolade. Schließlich weiß ich jetzt: Immer mit der Ruhe, damit bloß keine Erschöpfung aufkommt.