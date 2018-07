von Andreas Lang

Die Mitglieder der Markdorfer Modellfluggruppe sind stolz auf ihren Verein. Vor 67 Jahren wurde der Verein gegründet und hatte damals seine Heimat nordwestlich des Markdorfer Segelflugplatzes. Wegen eines Neubaugebietes mussten sich 2004 die Modellflieger eine neue Heimat suchen, die dankt Unterstützung durch die Stadt Markdorf nach vierjähriger Suche im Jahr 2008 in Ittendorf gefunden wurde.

Mit einer Flugschow und einen Tag der offenen Tür feierte die Markdorfer Modellfluggruppe das zehnjährige Bestehen ihres Modellfluggeländes in Ittendorf. | Bild: Lang, Andreas

Heute zählt der Verein 80 aktive und 20 fördernde Mitglieder. "Jedes Mitglied hat im Schnitt zwischen vier und sieben Flugzeugmodelle in ihrem Besitz, einige wesentlich mehr, ich selbst habe einen ganzen Dachboden voller Modellflugzeuge", erklärt Peter Weimer, Vereinschef der Modellfluggruppe.

In Ittendorf zu Hause

Nach zehn Jahren sei man in Ittendorf heimisch geworden, so Weimer. Gefeiert wurde das zehnjährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür und einer ganztägigen Flugshow. Das Interesse war groß, mehrerer hundert Besucher fanden den Weg auf den Modellflugplatz. Die Modellflug-Fans wurden nicht enttäuscht. Die Piloten zeigen mit ihren Fernsteuerungen gewagte Kunststücke am Himmel. Die Besucher staunten über Loopings, Saltos, Schrauben, Sturzflüge und andere spektakuläre Manöver. Ganz mutige Miniaturflugzeugpiloten scheuten sich nicht, Kunststücke nur weniger Zentimeter über der Grasoberfläche zu präsentieren und dies mit solch einer Geschwindigkeit, dass das Auge dies kaum im Detail zu fassen bekam.

Bevor die Piloten ihre Kunststücke am Himmel präsentieren, werden noch letzte Einstellungen und Vorbereitungen an den Flugzeugmodellen vorgenommen. | Bild: Lang, Andreas

"Ich bin stolz, dass befreundete Modellflugvereine hier vertreten sind und wir auch richtige Stars aus dieser Szene vorweisen können", freute sich Vorsitzender Peter Weimer. Gemeint waren Nico Niewind und Heinz Kremnitzer, die beide schon sehr erfolgreich an Modellflug-Weltmeisterschaften teilgenommen hatten und den Besuchern eine höchst professionelle Show boten. Beide Piloten brachten ihre Maschinen an das absolute Limit des Machbaren. Moderiert wurden diese sehenswerten Flugshows von den Markdorfer Vereinsmitgliedern Stefan Lämmlein und Georg Obergfell.

Mehrere hundert Besucher waren faszniert von der Technik der Flugzeugmodellen und nahmen die Gelegenheit war, diese auch aus der Nähe zu betrachten. | Bild: Lang, Andreas

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein