Das Untersuchungsergebnis liegt nunmehr vor. Das Huhn war mit Hackfleisch, versetzt mit Rattengift, gefüllt. Das weitere Vorgehen wird nunmehr mit der Polizei koordiniert.

Markdorf Kindergarten Pestalozzi: Eltern nach Fund im Außenbereich verunsichert Das könnte Sie auch interessieren

Ende November hatte Personal das Huhn im Außenspielgelände des Kindergartens Pestalozzi in Markdorf aufgefunden. Die Fundstelle wurde sofort abgesperrt und nachfolgend thermisch behandelt. "Der Boden an der Auffindungsstelle wurde ausgehoben und ausgetauscht", so Hauptamtsleiter Klaus Schiele, der froh ist, dass die Sache glücklich ausging und niemandem zu Schaden gekommen ist.

Ausgelegter Giftkörper von Wildtier verschleppt

Alle Anzeichen deuten laut Stadtverwaltung darauf hin, dass der ausgelegte Giftkörper von einem Wildtier in den Außenspielbereich des Kindergartens verschleppt wurde. An dem Suppenhuhn wurden Spuren von Wildtierfraß festgestellt. Bislang ist jedoch nicht bekannt, wo das so präparierte Huhn ursprünglich ausgelegt worden war.

Außenbereich ist wieder geöffnet

Auf der Grundlage des Untersuchungsergebnisses wurde mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, ob weitere Maßnahmen vor einer Freigabe des Außenspielgeländes zu ergreifen sind. "Dies war nicht der Fall und daher ist der Bereich wieder geöffnet", sagt Schiele im Gespräch mti dem SÜDKURIER.

Klaus Schiele, Hauptamtsleiter der Stadt Markdorf, dankt den Erzieherinnen für ihre Aufmerksamkeit. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Sein besonderer Dank gilt den aufmerksamen Erzieherinnen, die bei der Kontrolle des Außenspielgeländes den Tierkörper gefunden und entsprechenden Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit der Kinder veranlasst hatten.