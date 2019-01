Die Idee kommt von Thomas Melzer: Der Sport- und Englisch-Lehrer des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) möchte ein Netzwerk knüpfen. Ein Netzwerk ehemaliger Schüler des BZM-Gymnasiums, ein sogenanntes Alumni-Netzwerk (von lateinisch "alumnus", Schüler), wie es dies an vielen Schulen, insbesondere an Hochschulen, häufig gibt.

Welche Rolle ein Tor-Netz bei der Idee gespielt hat, sagt Thomas Melzer nicht. Dafür erzählt er aber, wie viel Spaß das "Ehemaligen-Fußball-Turnier" allen Beteiligten gemacht hat, dass er im vergangenen Frühjahr organisiert hat. Sechs Mannschaften à sechs Spieler kickten gegeneinander. Und jedes Team setzte sich aus drei aktuellen Schüler des Gymnasiums am Bildungszentrums zusammen, einem Lehrer und zwei Ehemaligen, sodass unterm Strich ein Dutzend Absolventen des BZM-Gymnasiums angereist waren – und das aus dem gesamten Bundesgebiet, zum Teil sogar aus dem Ausland.

"Für die Teilnehmer war es ein tolles Spiel", so Thomas Melzer. Es sei aber auch ein von allen gelobtes Wiedersehen gewesen. Ein zweites Ehemaligen-Turnier hat Melzer deshalb im kommenden April angesetzt. Der Sport- und Englisch-Lehrer möchte indes nicht nur Fußballer ansprechen. Er möchte schlichtweg alle ehemaligen Gymnasiasten des BZM für ein "Ehemaligen-Forum" gewinnen. "Derzeit schreibe ich meine ehemaligen Schüler an", erklärt Melzer. Er setzt außerdem auf die Unterstützung seiner Kollegen und auf die Wirkung von "Mund-zu-Mund"-Propaganda. Zu den Zielen des Alumni-Netzwerks gehöre es, Raum für Begegnungen anzubieten. Die könnten so konkret sein wie das Fußballturnier, sie könnten aber auch per Mail entstehen. In jedem Falle sollen nicht nur Ehemalige auf Ehemalige treffen, sondern auch auf die aktuellen Schüler. "Das wäre doch schön, wenn ehemalige Schüler von ihren Berufs- oder Studienerfahrungen berichten würden", wünscht sich Thomas Melzer, das helfe bei der Berufsorientierung. Identitätsstiftend würde sich das geplante Alumni-Netzwerk ebenfalls auswirken.

Bei seinen Kollegen findet Melzer Zuspruch. Es wird auch schon über geeignete Veranstaltungen nachgedacht, wie Freundschaftsabende, Orientierungs-Veranstaltungen für Zehn- und Elfklässler beziehungsweise über Auftritte des Netzwerks beim Tag der offenen Tür im BZM-Gymnasium. Sogar über die Namensgebung für das neue Netzwerk habe man sich schon seine Gedanken gemacht. Derzeitiger Favorit ist "Schön war's". Und an den ersten Skizzen für ein eigenes Logo wird ebenfalls schon gearbeitet. Nun hofft Thomas Melzer, dass möglichst viele Ehemalige seine Begeisterung für ein Alumni-Netzwerk teilen – und sich unter der E-Mail-Adresse alumni@bzm-markdorf.de beim Netzwerk melden.