Geburtstag feiert die Theatergruppe "kreuz & quer" in diesem Jahr: zehn Jahre Laientheaterspiel und zehn Jahre Spaß an der Sache gepaart mit Ernsthaftigkeit auf der Bühne dank professioneller Unterstützung und zahlreichen Workshops. So konnte die Spielergruppe im April mit dem Stück "Wege mit Dir" großen Erfolg verbuchen. "Es war ein sehr ernsthaftes Thema über den Weg in die Demenz hinein", resümiert Regisseur Harald Eilers. Obwohl partiell komödiantisch durchsetzt, ging es bei dieser Aufführung "ans Eingemachte".

Nun wurde der Wunsch in den Spielerreihen nach etwas Lustigem laut, was mit dem Bühnenstück "Acapulco, Madame" auch schon gefunden ist. Um was es geht? Um eine Frau, die raus will aus ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Und es geht um die Frage: Wann hast du das letzte Mal etwas für dich selbst getan? Der Plot klingt vielversprechend. Regisseur und Akteure sind überzeugt, mit diesem Stück, das voraussichtlich im Mai aufgeführt wird, zu begeistern. "Die Leute wollen rausgehen und ein Lächeln auf den Lippen haben", sagt Harald Eilers.

Krimi-Dinner am 27. Oktober in Meersburg

Bereits im Oktober treten die Senioren der Arbeitsgruppe "PST!" (Projekt Senioren-Theater) beim Krimi-Dinner am 27. Oktober in Meersburg im Hotel "Schiff" auf. Karten sind im Vorverkauf für 49 Euro erhältlich. Ohne Dinner, dafür nur mit Krimi-Komödie und kleinem Snack, finden zwei weitere Aufführungen am 17. November in der Bücherei Uhldingen-Mühlhofen und am 1. Dezember im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen statt.

Was vergangenes Jahr wiederbelebt wurde, soll nun aufgrund des Erfolgs als auch auf Anregung von Markdorf Marketing fester Bestandteil des Markdorfer Jahresreigen werden: die beliebten Altstadtrundgänge. "Wir wollen alte und neue Szenen aus der Stadtgeschichte nachspielen", sagt Erika Ziegler, denn mit dem historischen Stück "Elisabeth von Thüringen" begann alles vor zehn Jahren. Noch fehle es teilweise an den Kostümen, Fördermittel sollen aber angefragt werden. Und dann sind da noch die beliebten Sketch-Nachmittage im März, die in den Altenheimen stets für humorvolle Unterhaltung sorgen.

