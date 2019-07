Erzählt werden die Markdorfer Stadtgeschichten am Leitfaden von historischen Szenen, die teils wahr sind oder sich in der dargestellten Weise tatsächlich hätten begeben können. Aufgeschrieben hat sie Hermann Zitzelsperger, ausgemachter Kenner der Markdorfer Vergangenheit.

Szene aus den Stadtgeschichten mit plaudernden Bürgersfrauen aus ferner Vergangenheit. | Bild: Jörg Büsche

Doch wer nun glaubt, es gäbe nichts Neues zwischen Obertor- und Untertorbogen, der irrt. Und das sogar gründlich, denn unter den sieben beim Altstadtrundgang gespielten Szenen sind einige ganz neu. Andere wurden dramaturgisch verändert. Sie werden mithin anders inszeniert.

Michaela Zurell und Andreas Pieknewski bereiten sich auf ihren nächsten Einsatz vor. | Bild: Jörg Büsche

Ersteres sticht schon beim Auftakt an der Maritiuskapelle ins Auge. Statt des bisherigen szenischen Einstiegs, der anhand schmerzender Füße in die Lebenssituation von mittelalterlichen Pilgern versetzt, tritt Birgit Zimmermann auf.

In Netzstrümpfen und knallrotem Kostüm

In Netzstrümpfen und knallrotem Kostüm, mit Hut und Fliegerbrille stellt sie eine Art Pilotin dar – oder die Navigatorin für den Flug in die Vergangenheit. Fort ist alles beschaulich Schulfunkhafte. Der Ausflug in die Stadtgeschichte ist plötzlich spektakulär, keck, ja er wirkt fast ein bisschen frivol, weil die Einladung dazu so marktschreierisch daherkommt.

Von der Substanz nehmen solche Veränderungen an der Oberfläche aber nichts weg. Das betont Jonathan Skavski, der neue Regisseur des Altstadtrundgangs, ausdrücklich. Er hat Harald Eilers abgelöst. Unterstützt wird er von seinem Regisseurkollegen Florian Sandkühler-Winckler.

Florian Sandkühler-Winckler: „Mich hat die inzwischen verstorbene Erika Ziegler angesprochen, ob ich nicht mitwirken mag. Ihr hab ich es versprochen und unterstütze jetzt den Regisseur.“ | Bild: Jörg Büsche

Einige neue Mitspieler gibt es ebenfalls. Etwa Michael Witt. „Ich bin in das Bild Nr. 4 eingesprungen“, erklärt der Laiendarsteller, „das ist eine völlig neu hinzugekommene Szene zur Pest in Markdorf. Heimgesucht habe sie die Stadt 1635, zusätzlich zu den Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Man schätze die Zahl der Pestopfer auf rund 900.

Jonathan Skavski ist der neue Regisseur der Markdorfer Stadtgeschichten. Er bemüht sich um eine frische und anschauliche Inszenierung. | Bild: Jörg Büsche

Gleichfalls neu seien die Szenen „Stadtrecht“ und „Münzrecht“, erklärt Regisseur Jonathan Skavski. Und auch hier gelte, was für sämtliche „Bilder“ gilt: die Handlungen spannend zu machen, gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, den historischen Kern zu treffen.

Wie ein Probenbesuch zeigt, sind die Anforderungen an die Rollen groß. Die Texte „sitzen“ zwar, doch haben die Schauspieler in der Regel verschiedene Figuren zu spielen. Und darüber hinaus gilt es, unbemerkt in diese wechselnden Rollen zu schlüpfen. All das gewissermaßen auf „offener Bühne“, zumal der Altstadtrundgang ja auf der Straße stattfindet, wo es bekanntlich keinen Vorhang gibt. Aber auch keine künstlichen Kulissen – gespielt wird ja am „historischen“ Ort.

Birgit Zimmermann: „Ich spiele mit, weil ich es liebe auf der Bühne aufzutreten. Außerdem faszinieren mich die historischen Situationen.“ | Bild: Jörg Büsche

Aber in anderer Zeit: „Wir stoßen vor ins Jahr 1418!“ ruft die grellrot-gekleidete Zeit-Pilotin mit großer Geste. Ans bei dieser Probe noch fehlende Publikum gewendet umreißt sie knapp die Situation Markdorfs zu dieser Zeit. Das muss genügen: Drüben wartet schon der Mönch auf seinen Einsatz und Bürgerfrauen fragen Pilger nach deren Ziel. Das Spiel hat begonnen.