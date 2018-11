Überlingen Vorleserinnen vom Verein Lesezeichen geben Eltern Tipps

Am 16. November ist der bundsweite Vorlesetag: Wie kann man Kindern Lust aufs Lesen machen? Die Vorleserinnen und Vorleser, die sich im Verein Lesezeichen in Überlingen engagieren, haben viel Erfahrung und geben die auch gern an Eltern weiter. Ganz wichtig sind aus ihrer Sicht Rituale rund um Bücher und das Kuscheln beim Vorlesen. Zum Vorlesetag gibt es in Überlingen und der Region zahlreiche Angebote.