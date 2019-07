Kann man mit Gummistiefeln telefonieren? Man kann. Führen die Einrichtungsgegenstände von Kinderzimmern ein Eigenleben? Sie führen. Und können Kuscheltiere fliegen? Gewiss! Vor allem können sie sie ihren kleinen Besitzern die Angst vor der Welt da draußen nehmen. So führt es „Flugraum“ vor, das Stück, mit dem ein Teil des jüngsten Ausbildungsjahrgangs des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Weingarten seine Zusatzqualifikation als Spielleiter im pädagogischen Bereich – sprich: an Schulen – jüngst abschloss.

Schrille Szenen spielen sich im Kinderzimmer ab. | Bild: Jörg Büsche

Zu sehen war „Flugraum“ nun im Friedrichshafener „Culturverein Caserne“ – neben zwei weiteren Stücken. Neben „Und Du?“, neben „frei(t)räumen“, zwei Theater-Produktionen, die ebenso wie „Flugraum“ von den Schauspielern, das heißt den Ausbildungsbesuchern, geschrieben, einstudiert und inszeniert wurde. Ähnlich wie „Flugraum“ hatten die Stücke auch märchenhafte Züge, richteten sich aber nicht an ein ganz junges Publikum. Ihnen sollen die Gefahren einer uferlos gewordenen Mediennutzung vor Augen geführt werden – in Form einer kalten, die jede und jeden umfangenden Dystopie. Oder um, wie „frei(t)träumen“, den gelingenden Ausstieg aus familiären und sozialen Zwängen zu erzählen.

Markdorf Fünftklässler spielen Theater rund um die Sonnenkönigin Das könnte Sie auch interessieren

Ein bisschen umständlich ist das Telefonieren mit gelben Gummistiefeln ja doch. | Bild: Jörg Büsche

500 Stunden investiert

Beatrice Simonelli und Eva Beger waren beide beim Märchen mit von der Partie. Beide unterrichten am Gymnasium des Markdorfer Bildungszentrums, Eva Beger vor allem Deutsch, Beatrice Simonelli vor allem Mathematik. Und beide Lehrerinnen haben die 500 Stunden investiert, die die Ausbildung verlangt. „Gerade in den letzten Wochen war das eine Herausforderung“, sagt Eva Berger. Schließlich galt es das Stück vorzubereiten, intensiv zu proben – auch für die zusätzlichen Aufführungen, etwa in Schulen.

Bild: Jörg Büsche

Autistischer Schüler zeigt plötzlich Reaktion

Im Falle des Märchens „Flugraum„ war es eine Grundschule, berichtet Beatrice Simonelli. Besonders eindrücklich blieb ihr die Reaktion einer Lehrerin in Erinnerung. Die konnte nicht fassen, dass ein autistischer Schüler plötzlich berührt war und Reaktionen zeigte, die zuvor noch durch keinen Unterricht, keine Methode, kein Thema hervorgerufen wurden. Die Zuschauer des Stücks freilich wird das kaum wundern. Wenn etwa Eva Beger gemeinsam mit dem kleinen, völlig verängstigten Mädchen losfliegt – überaus holprig, keineswegs erhaben. Oder wenn die sonderbare Wissenschaftlerin, die höchst komplizierte, aber ziemlich überflüssige Forschungen anstellt, mit ihren Gummistiefeln telefoniert, ihrer jüngsten Erfindung. Dann fühlt sich jeder in die Phase versetzt, da alles Wissen nur sehr fragmentarisch, vorläufig und unbestimmt war, so bunt wie mitunter auch bedrohlich, aber auch zauberhaft wie Urszenen irgend sein können.

Markdorf 24 Köpfe, 33 Höcker und die 6d: Markdorfer Gymnasiasten gewinnen Mathematik-Wettbewerb Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Gymnasiallehrerinnen versprechen sich von ihrer theaterpädagogischen Weiterbildung neue Impulse für ihre schulische Arbeit – und das keineswegs nur für den eigenen Unterricht. Stattdessen möchten sie ihre Theatererfahrungen in eine Theater-AG einbringen. „Beim Theaterspiel macht man Erfahrungen, die die eigene Persönlichkeit weiterbringen“, sagt Beatrice Simonelli. Das möchte sie unbedingt an Schüler weitergeben.