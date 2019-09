Am Sonntag, 8. September findet der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Modern(e) – Umbrüche in Kunst und Architektur“ statt. Bei insgesamt 18 kostenfreien Veranstaltungen können verschiedene Aspekte der Baukultur und Geschichte im Bodenseekreis entdeckt werden. In 15 Städten und Gemeinden gibt es Sonderführungen, Ortsrundgänge und Ausstellungen, teils auch mit Bewirtung oder musikalischem Rahmenprogramm.

Historiker und Archivare, Hauseigentümer sowie weitere Mitwirkende der AG Geschichte, die sich für die Erhaltung denkmalgeschützter Bauten engagieren, machen damit Lokal- und Regionalgeschichte erleb- und erfahrbar. Der Fokus der Veranstaltungen in diesem Jahr liegt auf den Zeugnissen bautechnischer, künstlerischer sowie gesellschaftlicher Umbrüche, die sonst nicht oder nur eingeschränkt öffentlich zugänglich sind. Bei laufenden Renovierungsprojekten kann man auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Der SÜDKURIER stellt hier die Angebote in Markdorf, Bermatingen und Friedrichshafen-Kluftern vor.

Markdorf: Brandkatastrophe von 1842 verändert die Stadt

Mitunter verlaufen geschichtliche Ereignisse im Strom der Zeit nicht kontinuierlich, sondern sind von Umbrüchen gekennzeichnet. Einer dieser Umbrüche in der Stadtgeschichte von Markdorf ist durch die Brandkatastrophe von 1842 geprägt. Am Beispiel dieser Katastrophe wollen die Veranstalter am diesjährigen Tag des Denkmals aufzeigen, welche neuen Gestaltungsmöglichkeiten sich eröffneten und in Folge zu einem Wandel des Stadtbildes führten.

Der große Brand in der Nacht vom 10. auf 11. Juli 1842 hat Markdorf verändert, ein großer Teil der Oberstadt brannte ab. So sah die Stadt während bzw. nach dem Brand aus. | Bild: Stadt Markdorf

15 Jahre bevor die Brandkatastrophe 1842 die gesamte Oberstadt von Markdorf in Schutt und Asche legte, schwärmte der Balladendichter Gustav Schwab von einer der „herrlichsten Aussichten der Alpenkette“, die man von den „hölzernen Altanen“ aus haben konnte. Die angesprochenen Holz „Balkone“ lagen an der Südseite der Häuser am sogenannten Fuchsgässelchen. 75 verwinkelte, meist hölzerne Wohngebäude und 12 Scheunen, alles eng zusammengebaut, war in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli niedergebrannt.

Schon drei Jahre später waren die Gebäude in der Oberstadt einheitlich – fast reisbrettartig aneinander gereiht – neu entstanden. Die Obertorstraße zum Beispiel bot nach dem Wiederaufbau handwerklichen Betrieben Platz. Die Stadtmauerreste wurden abgetragen und die „Neue Straße“, die heutige Weinsteig, führte von der Ravensburgerstraße hinauf zum Rathaus. Dieses städtebauliche Ensemble mit der umschließenden Altstadt schauen sich die Teilnehmer am Sonntag an.

Die Obertorstraße mit Blick auf die Pfarrkirche St.Nikolaus. | Bild: Helga Stützenberger

Den Vortrag ergänzend werden mit großformatigen Plänen und mit Bildmaterial der Oberstadt – vor und nach dem Brand – die städtebaulichen Besonderheiten um das Jahr 1845 verdeutlicht. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Rathaus. Nach der Begrüßung und Einleitung in das Thema starten die Teilnehmer zur geschichtlichen Führung mit Hermann Zitzlsperger.

Bermatingen: Funktionale Sachlichkeit mit Schmuckelementen

Wollte man in Bermatingen nach „Umbrüchen“ Ausschau halten, so fallen so genannte Sonderbauten auf, wie das Bahnhofsgebäude, die Grundschule, oder Veränderungen durch den Abriss der Laurentiuskapelle – alles Berührungspunkte bei der angebotenen Führung. Die in mehreren Bauabschnitten entstandene „Eisenbahnersiedlung“ wird Erwähnung finden, zumal beim Bau die eingebrachten Eigenleistungen und die fast selbstverständliche Nachbarschaftshilfe an Arbeitsweisen erinnert, wie Dorfgemeinschaften ehedem für „Seldner“ Häuser errichteten.

Bodenseekreis Das gibt es am 8. September beim Tag des offenen Denkmals zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Die besonders geglückte Integration von Kunstwerken in das Dorfbild ist ein weiterer Aspekt am Bermatinger Tag des offenen Denkmals. Beim 90-minütigen Rundgang, geführt von Hermann Zitzlsperger, erhalten die Teilnehmer Bild- und Kartenmaterial zur Vertiefung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kluftern: Moderne und Barock unter einem Dach

Eine Pietà aus dem 14. Jahrhundert empfängt die Besucher der St. Gangolf-Kirche in Kluftern. Am Eingang öffnet sich ein zeltartiger Kirchenraum. Tabernakel, Altar und Ambo sind aus Steinquadern geformt. Während sich das Altarkreuz aus dem 15./ 16. Jahrhundert durch die fehlende Bemalung des Gekreuzigten der Moderne einfügt, bilden die barocken Heiligenfiguren einen auffallenden Kontrast. Rechts betritt der Besucher eine form- und farbenprächtige Barockkirche mit Altar und Kanzel.

Die St.Gangolf Kirche in Kluftern vereint Moderne und Barock unter einem Dach. | Bild: Bernd Caesar

Anfang der 1970er Jahre entschloss man sich in Kluftern, alt und neu miteinander zu verbinden. Ihre barocke Ausstattung verdankt die Kirche der Tatsache, dass Kluftern im 19. Jahrhundert nur wenig Geld besaß und die barocken Ausstattungsteile, die bei der Erneuerung anderer Kirchen ausrangiert wurden, preisgünstig zu kaufen waren.

Am Tag des offenen Denkmals kann die Kirche von 10.30 bis 17 Uhr besichtigt werden. Zudem werden um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr etwa 35-minütige Führungen angeboten. Treffpunkt ist am Kircheneingang in der Gangolfstraße 5. Organisiert wird der Tag vom Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern.

Zu den Veranstaltungen im Bodenseekreis hat das Kreisarchiv einen Programmflyer herausgegeben. Dieser ist bei Gemeindeverwaltungen, Tourist-Informationen sowie beim Kreiskulturamt erhältlich. Bestellung und Infos unter Tel. 0 75 41/2 04 64 00 oder per E-Mail unter Kreiskulturamt@bodenseekreis.de