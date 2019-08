Markdorf vor 3 Stunden

Südfrüchte aus Salem: Warum auf dem Hofgut in Rimpertsweiler Melonen angebaut werden

Nina Bauer arbeitet im Landbau des Hofguts Rimpertsweiler. Auf dem Markdorfer Wochenmarkt bietet sie auch Melonen an. Was dieses Fruchtgemüse, das zu den Kürbisgewächsen zählt, so besonders macht und wie man einen Melonensalat mit Feta zubereitet, erfahren Sie in diesem Teil der Serie „Blick auf den Marktstand“.