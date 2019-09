David Müller und Jana Crämer in Markdorf? Im Bildungszentrum? Der David Müller, einst Bassist bei „Luxuslärm“, jener angesagten Band aus Iserlohn, und Jana Crämer, die Managerin der Gruppe, sind gemeinsam im Theaterstudio des BZM aufgetreten. Eingeladen worden waren sie vom Gymnasium, zu einem Konzert mit Konzertlesung für die Schüler der Unter- und Mittelstufe.

Jana Crämer und Batomae bei der Konzertlesung im BZM. | Bild: Jörg Büsche

David Müller sang, spielte Bass und Keyboard, dies als „Batomae“, wie er sich seit der Bandauflösung von „Luxuslärm„ nennt. Und Jana Crämer las. Keinen Text übers erfolgreiche Vermarkten von Musik-Newcomern. Sie las aus dem von ihr geschriebenen Roman. „Das Mädchen aus der Reihe 1“, heißt das Buch. Darin wird ein Blick auf die Groupy-Szene geworfen. Freilich nicht nur auf die Träume und Hoffnungen weiblicher Fans, sondern vor allem auf das Leben einer jungen Frau, die an massiven Essstörungen leidet. So sehr, dass der Besuch von Konzerten mit dem von ihr angehimmelten Sänger zum einzigen Lichtblick in einem von Heißhungerattacken geprägten Alltag wird.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind zwischen drei und fünf Prozent aller Bundesbürger von Essstörungen betroffen. Wesentlich höher fällt dieser Anteil aus, werden Kinder und Jugendliche betrachtet. Ein Fünftel zeigt Symptome von Binge-Eating-Störungen, von Ess-Brech-Sucht, von Magersucht, von krankhaftem „Gesund-Essen“ oder einer der anderen Störungen im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme.

Grund genug also für das Gymnasium am BZM, auf das Angebot einer Krankenversicherung einzugehen. Die nämlich, so erläuterte deren Vorstandsvorsitzender am Rande der Konzertlesung, finanziere im Rahmen ihrer gesetzlichen Vorsorgeverpflichtung das Präventionsprojekt von Jana Crämer und David Müller. Ein Beitrag, um über die Folgen von Essstörungen aufzuklären. Prävention eben dort zu leisten, wo die Gruppe der Hauptbetroffenen, der zwischen Elf- und 17-Jährigen auszumachen sei: in der Lebenswelt Schule.

Kein Zeigefinger. Kein Vortrag mit Einleitung, Hauptteil und Fazit, sondern ein richtiges Rock-Konzert, versetzt mit kurzweiligen Vorlese-Schnipseln. Keine betreten klingende Betroffenheit, sondern schonungslose Offenheit, schockierende Details, aber auch manchem zu Lachen bringenden Moment begegnen den Schülern im großräumigen Theaterstudio des BZM-Untergeschosses. Jana Crämer liest zwar aus einem Roman vor, romanhaft scheint indes nur die darin geschilderte Liebesgeschichte. Crämers Erfahrungsbericht geht nah. Und auch wenn am Ende der Konzert-Lesung ihre offensichtlich traumatischen Erinnerungen die junge Frau auf der Bühne zum Weinen bringt, der Akzent liegt auf dem Positiven. Das besagt auch die Botschaft dieser besonderen Veranstaltung, die der Sänger verkündet. Freundschaft, echte Beziehungen seien viel wichtiger als virtuelle Ideale. Facebook, Instagram und Co. könnten mitunter nützliche Helfer sein, sie sollten aber niemals zum medialen Götzendienst verleiten.

Zunehmend auch Jungs betroffen

Dass die medial vermittelten Ideal-Körperbilder bei vielen Mädchen, in zunehmendem Maße aber auch bei den Jungs durchaus ihren Anklang finden und auch angestrebt werden, das beobachtet Cordula Gehse. Die Gymnasiallehrerin hat die Konzertlesung mit organisiert. Und sie arbeitet im Präventionsteam der Schule. An sie könne sich wenden, wer Hilfe suche, weil er an Essstörungen leidet. Ebenso wie an die Schulsozialarbeiterinnen, wo gleichfalls ganz vertraulich geeignete Beratungsstellen vermittelt werden.