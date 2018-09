Sie können jodeln. Sie können tanzen – Bauch-, bayerisch und nach Art der Highlander. Und singen können sie auch. Vor allem aber können sie musizieren. So allerliebst die Stuben-Musik der drei Well-Brüder aus Hausen aber auch klingt: Während sie zupfen und blasen und schlägeln, singen sie gleichzeitig bitter-böse Texte.

Texte, in denen sie mit Fleiß die allerhöchsten Autoritäten anrennen: zum Beispiel Edmund Stoiber, zum Beispiel den örtlichen Feuerwehr-Kommandanten, zum Beispiel Horst Seehofer oder Markus Söder. Wobei, der Söder ist Franke, da ist das Sticheln dann schon beinah geboten. Und auch das Witzeln über dessen Kruzifix-Erlass, der den bayerischen Amtsstuben ein neues Deko-Element, manchem Forst einen Kahlschlag und den heimischen Herrgottsschnitzern eine schier nicht mehr zu bewältigende Auftrags-Flut beschert hat.

Und doch – trotz wachsender Kreisverkehr-Dichte: Unterm weißblauen Himmel, da ist das Paradies – zumindest dessen Vorstufe. Das sagt Horst Seehofer. Und die Wells greifen das auf – in einem Mit-Jodel-Lied. Keine zu unterschätzende Herausforderung für das Publikum im Markdorfer Theaterstadel. Diesem hat das Trio aus Hausen freilich zuvor reichlich Honig um den Mund geschmiert. Ein bewährter Kniff der Rhetoren, den die Wells schon von daher kennen, dass sie in Bayern zur Schule gegangen sind. Deshalb sprechen sie auch fließend Latein. Noch fließender singen sie es, etwa bei "Bakardi-Rum" oder bei "Gymnasium Bavariae chaotikum".

Nur beim Jodeln habert es – im Publikum. "Supa! Jedenfalls sehr viel besser als neulich in Hamburg", baut Christoph Well die Markdorfer Amateur-Jodler wieder auf. Höchst wahrscheinlich hätten sie ja doch besser als Martinshorn getaugt. Ein solches nämlich kam auch vor, im himmlisch guten "Vom-bayerischen-Paradies"-Programm der Well-Brüder. In Johann Friedrich Händels "Feuerwehr-Musik", die der Komponist in Hausen komponiert habe. Alle vier Sätze der barocken Komposition wurden vom Well-Trio trefflich intoniert – sogar das Tatütata des Martinshorns.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein