Der dritte Spieltag der Qualifikationsrunde des Markdorf-Cup wird in wenigen Minuten beginnen. Jakob Bosch steht mit starrem Blick in seiner kleinen Kabine. Er ist völlig fokussiert. Mit beiden Händen, links und rechts abwechselnd, tastet er sich kurz ab. Pfeife, Gelb, Rot, Notizkarte, Kuli, Wählmarke, Uhr. Die Lippen bewegen sich, doch die Stimme bleibt stumm. Der Schiedsrichter ist bereit. Nun kann es losgehen.

Eine Dreiviertelstunde zuvor kam Jakob Bosch nach der kurzen Anreise aus Leimbach auf dem Sportgelände des SC Markdorf an. „Ach, da kommt der Jakob“, sagt Jörg Bäder vom Vorstand des SC Markdorf und lächelt. Man freut sich, dass ein Schiedsrichter des eigenen Vereins die drei Partien über jeweils 45 Minuten an diesem Turniertag leitet.

Diese Utensilien darf Jakob Bosch nicht vergessen. Die Uhr trägt der 18-Jährige bereits am Handgelenk. | Bild: Heuser, Christoph

Eine gewisse Anspannung ist vor jedem Einsatz gegeben. „Heute bin ich entspannter als vor einem Ligaspiel“, gibt Jakob Bosch zu. Die Zeit vor dem Spiel hat er genutzt zur Platzkontrolle, zur Absprache der Trikotfarben und zu einem Gespräch mit den Trainern. „Die sind alle nett.“ Trotzdem lässt er Demut walten: „Überlingen spielt in der Landesliga, dort darf ich regulär noch nicht pfeifen.“ Zur kommenden Saison darf der 18-Jährige erstmals in der Bezirksliga ran. Die Prüfung hat er 2015 absolviert, nachdem sein großer Bruder es ihm aus eigener Erfahrung empfohlen hat.

Das Turnier läuft. Die ersten Entscheidungen passen. Vier Freistoßpfiffe nach zehn Minuten, bis dahin ist es ein unspektakuläres Spiel. Auf den Senkel geht Jakob Bosch bis dahin nur ein einziger Zuschauer, der permanent krakeelt. „Jugend-Hallenturniere hasse ich“, sagt der 18-Jährige, kneift die Lippen zusammen und schüttelt den Kopf, „die Spieler tun sich nichts, aber die Eltern bekriegen sich gegenseitig und dann teilweise auch mich“. Zum Glück geht es beim Markdorf-Cup gesitteter zu.

Der Jüngste führt die beiden Teams auf das Feld: Jakob Bosch (Zweiter von rechts) versammelt sich mit beiden Mannschaften an der Mittellinie. | Bild: Heuser, Christoph

Wie entscheiden bei Unsicherheit?

Die Anspannung verfliegt beim Anpfiff und kommt erst schubweise bei kniffligen Situationen zurück. So einen Moment bietet die 23. Minute im ersten Spiel, Überlingen gegen Argental: Ein Stürmer prallt mit dem gegnerischen Torwart zusammen. Ein dumpfer Schlag, dann wildes Geschrei. Foul-Rufe aus beiden Lagern. Der Schiri ist gefordert. „Ich hatte leider keine Ahnung“, sagt Jakob Bosch, „den entscheidenden Moment habe ich im Vollsprint nicht wahrgenommen“. Wer zuerst am Ball war, kann er nicht mit Sicherheit sagen. Und so hebt er seinen linken Arm und gibt Eckstoß, denn der Ball trudelt anschließend über die Torauslinie. Aus objektiver Sicht eine elegante Lösung, wenn keinem der beiden ein Foulspiel nachzuweisen ist. Die Beschwerden legen sich schnell.

Immer wieder knifflig ist für Jakob Bosch das Privatduell zwischen einem Überlinger Angreifer und einem Argentaler Verteidiger. „Der Stürmer fällt sehr schnell und schreit dabei immer, da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell pfeift“, gibt der Referee einen Einblick in seine Gedanken. Eine Konstellation, die stetig Unruhe ins Spiel bringt.

Entsprechend froh war der in hellblau aufgelaufene Schwarzkittel nach dem Abpfiff. „Das hat mich schon etwas genervt, weil ich genau wusste, dass es gleich wieder Theater gibt.“ Das Spiel endete 1:0 für Überlingen, das entscheidende Tor fiel durch einen Strafstoß. Dieser war allerdings so klar, dass sogar der sonst so typische Aufschrei ausblieb.

Nach dem Spiel sitzt der Markdorfer in seiner Kabine und wischt sich mit einem Handtuch immer wieder den Schweiß aus dem Gesicht. Es ist sein vierter Einsatz in fünf Tagen. Während die Mannschaften je zwei Spiele machen, also 90 Minuten auf dem Platz stehen, sind es für Jakob Bosch satte 135 Minuten. „Noch habe ich genug Luft“, sagt der Abiturient und schmunzelt, „aber ich bin nach Standards schon etwas langsamer zurück auf meine Position gelaufen als üblich“.

Das zweite Spiel, Überlingen gegen Weingarten, endet 2:2. Dabei rückt der Referee einmal in den Mittelpunkt. Zugegeben, vor einem der Tore sieht so aus, als stünde der Passempfänger weit im Abseits. „Ich stand genau auf der Höhe, wo der Assistent gestanden hätte“, sagt Bosch, „einer stand deutlich im Abseits, wurde aber nicht angespielt, der andere startete mit hohem Tempo durch“.

„Läuferisch war das eine Herausforderung, ich dachte aber, das Spiel wird griffiger – es war vollkommen fair.“ Dass das dritte und letzte Spiel aufgrund drückender Überlegenheit von Weingarten gegenüber Argental größtenteils in einer Halbzeit stattfindet, kommt Jakob Bosch sehr gelegen.

Geschafft: Jakob Bosch hat sich nach drei Spielen und 135 Minuten seinen Feierabend redlich verdient. | Bild: Heuser, Christoph

„Ich bin froh, dass ich jetzt Ruhe habe“, sagt der wohl künftige Wirtschaftsingenieur-Student. Aber nicht falsch verstehen: "Ich wüsste gar nicht mehr, was ich ohne mein Hobby machen würde." Denn es bietet ihm viel. "Es ist eine immer neue Herausforderung, ich bewege mich viel und Geld gibt es dafür auch noch", unterstreicht er die Vorzüge, hebt sich den größten aber zum Schluss auf, "das Beste ist eigentlich die Gemeinschaft untereinander". Das Wochenende verbringt er mit Freunden in Berlin. Dort, wo er neben Augsburg noch eine Bewerbung für einen Studienplatz hingeschickt hat. Auch in der Hauptstadt werden Schiedsrichter dringend gesucht.

So wird man Schiri Um Unparteiischer im Fußball zu werden, muss Folgendes geleistet werden. Voraussetzungen: Ein Mindesalter von 14 Jahren, Mitgliedschaft in einem Verein und Bereitschaft jährlich mindestens 20 Spielleitungen zu übernehmen. Zudem die Teilnahme an einer monatlichen Schulung.

Ausbildung: Diese umfasst maximal 50 Unterrichtsstunden an etwa zwölf Unterrichtstagen im Zeitraum von sechs Wochen.

Prüfung: Es muss ein schriftlicher Regeltest absolviert werden. Darüber hinaus wird eine körperlicher Leistungsnachweis verlangt. Je nach Alter handelt es sich dabei meist um einen Lauftest, in sechs Minuten 1 300 Meter oder in zwölf Minuten 2 600 Meter. (che)

