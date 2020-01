Auch in diesem Jahr hat der Schachklub Markdorf wieder zu einem Jugendschachturnier eingeladen. Erneut konnten sich junge Spieler im Alter von sechs bis 17 Jahren aus ganz Oberschwaben miteinander messen. Es war die zweite Runde in einer Reihe von insgesamt sechs Wettkämpfen. Der Auftakt war am 23. November in Bregenz. Nach Markdorf heißen die nächsten Stationen nun Leutkirch, Lindau, Schlier und Wangen. Dort trifft sich der Schachnachwuchs im Februar, März und April.

Mit Felix und Leefke haben Aikko und Maria-Johanna sehr starke Gegner (von links). | Bild: Jörg Büsche

Während des Wettkampfs herrschte angespannte Stille. Zu Beginn hatte Dieter Knödler, der Vorsitzende des Markdorfer Schachklubs, die Modalitäten erläutert. Gespielt wurde Schnellschach. Jede Partie dauerte maximal 20 Minuten. Die Spieler teilten sich in zwei Gruppen auf: Die stärkeren Spieler machten ihre Schachzüge in der A-, die schwächeren in der B-Gruppe. Während der Partien ging Knödler – ebenso wie Martin Zebandt, der Leiter des Gesamtturniers – durch die Tischreihen in der Schulmensa der Jakob-Gretser-Schule, um eventuell anfallende Fragen zu beantworten.

Viele Wettkämpfe das ganze Jahr über

„Zwölf Mal werden es wohl sein“, erklärte Sonja Durach als Antwort auf die Frage, wie oft im Jahr ihr 14-jähriger Sohn an Schachwettkämpfen teilnimmt. Sie saß nicht allein im Vorraum der Schulmensa. Ihre 18 Jahre alte Tochter Ida hatte die Biberacherin nach Markdorf begleitet. Überhaupt saßen etliche Eltern dort. Andere standen drinnen und verfolgten die Partien der Kinder und Jugendlichen.

Die Ergebnisse Gruppe A U 18, 1. Platz: Lukas Kreuzer (SV Weingarten); U 16, 1. Simon Baron (SC Lindau), 2. Erik Bravo Granström (SK Markdorf), 3. Max Rieger (SV Jedesheim); U 14 m, 1. Tim Neumüller (SV Weingarten), 2. Dominik Kern (SV Weingarten), 3. Felix Rieger (SV Jedesheim); U 14 w: 1. Maria-Johanna Dohon (SK Markdorf); U 12 m: 1. Fabian Dick (SV Weingarten); U 12 w: 1. Leefke Giselbrecht (SK Bregenz) Gruppe B U 14 m: 1. Oliver Strößenreuther (SC Lindau), 2. Anton Alber (SF Wetzisreute), 3. Noah Pascual-Böhm (SV Weingarten); U 14 w: Lavina Wiethoff (SK Markdorf); U 12 m: 1. Miron Bork (SV Weingarten), 2. Ziad Alkhalaf (SC Weiler), 3. Jeremy Franklin (SC Weiler); U 12 w: 1. Charlotte Wolber (SC Tettnang), 2. Lara Feuerstein (SC Tettnang); U 10 m: 1. Tobias Weissenborn (SC Weiler), 2. Jasper Stock (SK Markdorf), 3. Felix Dreyer (SK Markdorf); U 10 w: 1. Valerie Wolber (SC Tettnang) ; U 8 m: 1. Paul Neumüller (SV Weingarten)

„Eigentlich findet jeden Monat irgendwo ein Wettkampf statt“, ergänzte Sonja Durach. Die Fahrten dorthin unternehme sie gerne. Dem Schachspiel ihres Sohnes gelte ihre volle Unterstützung. „In der Familie gibt es keine weiteren Schachspieler“, erzählte sie. Über Wettkampferfolge freue sie sich ebenso wie ihr Sohn. Es gebe sehr viele weniger sinnvolle Arten, seine Freizeit zu gestalten als mit dieser Sportart, zeigte sie sich überzeugt. Ein großer Vorteil sei, dass das Denken und die Konzentrationsfähigkeit beim Schach trainiert werden.

Kaum weniger spannend sind die Partien in der Gruppe B, in der vor allem die Jüngeren spielen. Miron Bork belegte bei den unter 12-jährigen Jungen den ersten Platz. | Bild: Jörg Büsche

Thomas Kohn dürfte wohl der gleichen Meinung sein. Der Gymnasiallehrer aus Tettnang engagiert sich als Schulschach-Referent für den Bezirk Biberach/Bodensee/Ravensburg/Sigmaringen. An seiner Schule leitet er zudem eine Schach-AG. „Leider gibt es so etwas längst nicht an allen Schulen“, sagte er bedauernd. Zustande kämen solche Schachgruppen immer nur, wenn ein schachaffiner Lehrer die Initiative ergreife – oder Spieler aus dem örtlichen Schachverein. So war es auch in Markdorf lange Zeit der Fall.

Training der Jugend Die Jugend des Schachklubs Markdorf trainiert freitags von 18 bis 19.30 Uhr im Vereinsheim an der Marktstraße.

Eine Schach-AG gibt es derzeit zwar nicht am hiesigen Bildungszentrum. Gleichwohl findet im Schachklub eine überaus engagierte Jugendarbeit statt. Einer ihrer Protagonisten ist José Bravo. Er zeigte sich überaus zufrieden mit dem beim Wettkampf der Schachjugend gezeigten Niveau: „Man darf nicht vergessen, dass hier Schnellschach gepielt wird.“ Vor dem Hintergrund und der damit verbundenen erhöhten Anspannung hätten sich die strategischen Fähigkeiten der anwesenden Spieler als ziemlich gut erwiesen.

Sie freuen sich über ihre Auszeichnungen (von links): Erik, Ziad, Simon, Fabian, Oliver und Miron. | Bild: SK

Unterschiedlich verteilt waren Siege und Niederlagen. Während Michael, zehn Jahre, zum Beispiel einen etwa gleichstarken Gegner in der ersten Partie besiegen konnte, hatte Jasper, acht Jahre, am Anfang das Nachsehen. Doch der Verdruss darüber hielt nicht lang an, gab es doch bis zum späten Nachmittag noch einige Partien zu spielen.