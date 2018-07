Sommerzeit ist Fußballturnierzeit – in diesem Jahr vor allem nach der WM in Russland. Am Finaltag in Moskau, dem kommenden Sonntag, 15. Juli, beginnt am Vormittag der diesjährige Markdorf-Cup des SC Markdorf, in seiner nun 30. Auflage. Zur Eröffnung um 10.15 Uhr in den Gehrenberg-Sportanlagen hat der Verein wieder das beliebte Helikopter-Flug-Event organisiert, das im Vorjahr pausiert hatte. Überhaupt sollen auch in diesem Jahr wieder nicht nur die Fußball-Fans, sondern auch die Familien angesprochen werden, sich mit Kind und Kegel einen schönen Tag auf dem Sportgelände im Süden der Stadt zu machen. Das jedenfalls ist das Ziel der Verantwortlichen. "Meine Erwartungen an den 30. Cup sind die, dass wir sportlich hochklassige Spiele sehen und dass gerade das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft die Spieler sportlich antreiben wird", sagt Fußballabteilungsleiter Gerhard Klank. Von den Zuschauern erhoffe er sich "mehr Lust auf die Spiele ihrer Mannschaften" als Ersatz für die entgangene WM-Freude. "Wettkampfnahe Spiele, dennoch fair und verletzungsfrei für alle Beteiligten" sei sein Wunsch fürs sportliche Geschehen.

Dass es zu diesen wettkampfnahen Spielen kommen wird, darf man auch diesmal wieder erwarten. Denn erstens gilt der Markdorf-Cup für die besten Amateurteams der Region als das wichtigste Vorbereitungsturnier auf die kommende Saison. Und zweitens mischen wieder eine ganze Reihe hochklassiger Teams mit, von denen die meisten mit dem Anspruch auf den Turniersieg antreten werden. Ganz vorne unter den Favoriten ist mit dem württembergischen Oberligisten FV Ravensburg einer der Seriensieger der vergangenen Jahre. Die Landesligisten VfB Friedrichshafen und TSV Berg gehören wie der südbadische Neu-Verbandsligist SC Pfullendorf ebenfalls zu den gesetzten Teams, die am Samstag, 21. Juli, ins Endturnier einsteigen werden. Zu denen gehört dieses Jahr der SC Markdorf nicht. Der Gastgeber muss somit wieder durch die Knochenmühle der Qualifikationsrunde. Anstrengend für die Markdorfer Fußballer, schön für die Zuschauer: Die Blau-Weißen steigen bereits am Sonntag ins Turniergeschehen ein. Gegen den FC Rot-Weiß Salem bestreiten sie das Eröffnungsspiel um 10.30 Uhr. An sein Organisationsteam um Uwe Schulz, Peter Posprich und Andreas Bauer richtet Klank einen besonderen Dank. "Dieses tolle Turnier bedeutet nun einmal einen immensen Aufwand und ist nur mit viel Herzblut zu schaffen", sagt Klank. Vor allem Posprich habe mit seinen 30 Jahren ununterbrochenen Engagements an der Organisationsspítze viel für das Turnier getan. Für "Mr. Markdorf-Cup" wird es das Abschiedsturnier sein: Danach geht er in den "Cup-Ruhestand".

Der Spielplan Qualifikation (je 45 min.): Sonntag, 15. Juli: 10.15 Uhr Turniereröffnung. Weber Automotive Gruppe: 10.30 Uhr SC Markdorf – FC Rot-Weiß Salem, 11.30 Uhr FC Rot-Weiß Salem – TSV Meckenbeuren, 12.30 Uhr TSV Meckenbeuren – SC Markdorf. Betz & Weber Gruppe: 13.30 Uhr TSG Ailingen – FC Anadolu Radolfzell, 14.30 Uhr FC Anadolu Radolfzell – noch offen, 15.30 Uhr noch offen – TSG Ailingen. Montag, 16. Juli: Allianz Jäger Löhle Göbel Gruppe: 18 Uhr SV Deggenhausertal – VfL Brochenzell, 19 Uhr VfL Brochenzell – SpVgg F.A.L., 20 Uhr SpVgg F.A.L. – SV Deggenhausertal. Dienstag, 17. Juli: Stadtwerk am See Gruppe: 18 Uhr SG Argental – FC Überlingen, 19 Uhr FC Überlingen – SV Weingarten, 20 Uhr SV Weingarten – SG Argental.

17 Uhr Sieger Weber Automitive Gruppe – Sieger Betz & Weber Gruppe. 19 Uhr Sieger Allianz Jäger Löhle Göbel Gruppe – Sieger Stadtwerk am See Gruppe. Endturnier (je 90 min.): Teilnehmer: Bären- und Panda Apotheken Gruppe: TSV Berg, SC Pfullendorf, Qualifikant 1. RAFI Gruppe: FV Ravensburg, VfB Friedrichshafen, Qualifikant 2. Samstag, 21. Juli: 14 Uhr FV Ravensburg – Qualifikant 2, 16 Uhr SC Pfullendorf – Qualifikant 1. Sonntag, 22. Juli: 16 Uhr Qualifikant 1 – TSV Berg, 18 Uhr Qualifikant 2 – VfB Friedrichshafen. Montag, 23. Juli: 19 Uhr TSV Berg – SC Pfullendorf. Dienstag, 24. Juli: 19 Uhr VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg.

