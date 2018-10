Markdorf/Bermatingen (hst) Stimmengewirr hallt von den Wänden, unter den fünf Mädels am Beckenrand macht sich aufgeregtes Gewusel breit. Noch rund eine Woche, dann fahren sie zu den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen nach Leipzig. Hier in der Therme in Überlingen findet das Schwimmtraining der Rettungsstaffel der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Bermatingen-Markdorf statt. "Wir müssen improvisieren und schauen, wo gerade was frei ist", sagt Markus Rank, der die 12-Jährigen seit rund fünf Jahren trainiert. Bei solchen Ambitionen reiche es nicht mehr aus, nur einmal die Woche zu trainieren.

Was motiviert die Mädchen, dass sie auch in den Sommerferien mehrmals in der Woche trainierten? "Es ist einfach mega-krass, dass wir es bis zu den Deutschen Meisterschaften geschafft haben", ruft Jessica Rank strahlend in den hallenden Raum, während sich das aufgewühlte Wasser in ihren Augen spiegelt. "Wir hätten doch nie gedacht, dass wir Württembergische Meister werden", sagt Merle Handtmann und erklärt gleichzeitig den eigentlichen Sinn der Sache: "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man Menschen aus dem Wasser retten kann." Und obendrein schnell. Als neunte von 22 Staffeln sind die Mädchen nun in Leipzig nominiert, nachdem sie im Juni in Biberach den Sieg bei den Landesmeisterschaften davongetragen haben.

Eine hat es sogar im Einzelschwimmen auf den zweiten Platz geschafft: Annalena Maunz scheint auf den ersten Blick die Ruhigste in diesem Quintett zu sein. Ob sie einschätzen könne, wie große ihre Chance auf einen Sieg in Leipzig ist? "Wenn du nur einen Fehler machst, dann ist es vorbei", sagt sie konzentriert. "Auf dem Level, auf dem sie schwimmt, hat sie wirklich eine Chance", ist sich Markus Rank sicher.

Aber zunächst heißt es für diesen Abend: Auf den Startblock, fertig, los! "Was für ein mega-geiles Gefühl, hier oben zu stehen!", sprach's, und Jessie springt – wie nach ihr alle anderen. Genug gequasselt. Was jetzt zählt, ist Armschlag um Armschlag. Und bald sind nur noch ein rhythmisches Atmen und das Aufschlagen aufs Wasser zu hören.

