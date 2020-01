von Andreas Lang

Gute Neuigkeiten gab es beim 70. Rehessen des Stadtteils Riedheim im Landgasthof „Linde“. Traditionell bedankt sich der Bürgermeister bei dieser Veranstaltung bei engagierten Bürgern und Mitarbeitern der Orts- und Stadtverwaltung, die sich für die Gemeinde engagiert haben. Außerdem gibt er Einblicke in die Entwicklung der Gemeinde. In diesem Jahr folgten knapp 50 Gäste der Einladung der Ortsverwaltung.

Rund 50 Vertreter von örtlichen Vereinen, Kindergärten, Grundschule, Orts- und Stadtverwaltung sowie Kirche folgten der Einladung der Ortsverwaltung zum Rehessen. | Bild: Lang, Andreas

Eine besonders gute Nachricht konnte Bürgermeister Georg Riedmann überbringen. „Wenn alles nach Plan läuft und davon ist auszugehen, dann haben wir viel früher als gedacht eine gute Busverbindung, die im Stundentakt läuft“, freute sich das Stadtoberhaupt. So müsse nur noch der Ravensburger Kreistag am 30. Januar grünes Licht geben, dann würde innerhalb weniger Wochen die Busverbindung aufgenommen. Der Bus werde täglich von Konstanz über Markdorf, Leimbach, Hepbach, Stadel und Oberteuringen nach Ravensburg hin- und die gleiche Route wieder zurückfahren. Die neue Verbindung verkehre von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts im Stundentakt. Wie die Taktzeiten am Wochenende aussehen, sei aber noch nicht bekannt, erklärte Riedmann.

Ortsvorsteher Bernd Brielmayer stellte beim Jahresempfang auch die neue Grundschulleiterin Peggy Müller vor und begrüßte sie gemeinsam mit Bürgermeister Riedmann offiziell in ihrem Amt.

Ortsvorsteher Bernd Brielmayer begrüßte beim Rehessen mit einem Blumenstrauß Peggy Müller als neue Leimbacher Grundschulleiterin. | Bild: Lang, Andreas

Brielmayer kündigte in seinem Bericht an, dass nach 30 Jahren das Löschfahrzeug LF 10 bei der Abteilungswehr Riedheim ausgedient habe. „Das neue Löschfahrzeug LF 8 ist bereits bewilligt worden, ist aber erst im Jahr 2021 lieferbar“, erklärte Brielmayer. Voraussichtlich in den Sommerferien werde die energetische Sanierung der Leimbacher Mehrzweckhalle beginnen. In Riedheim werde im Jahr 2021 in der Torkelhalde das letzte Baugebiet erschlossen. „Dieses wird für die nächsten Jahren das letzte gewesen sein“, so der Ortsvorsteher. Stolz sei man auf den neuen Spielplatz im Hepbacher Neubaugebiet Tobelhölzle, der gut von den Kindern angenommen werde.