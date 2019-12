Wer wagt, gewinnt. Das war dann das Fazit des Abends. Gezogen hat es Reiner Hobe, als er sich in der Stadthalle vom Publikum verabschiedete. Tapfer zugehört hätten alle beim festlichen Konzert der Stadtkapelle Markdorf, lobte der Dirigent mit schelmischem Schmunzeln.

Video: Jörg Büsche

Hobe räumte ein, dass dieser jüngste Auftritt des Blasorchesters durchaus nicht nur aus leichter Kost bestanden habe – im Gegenteil. Erneut habe er angeknüpft an sein Konzept. Das wende sich der sinfonischen Blasmusik zu.

Und der Stadtkapellen-Leiter deutete an, dass er seinen Musikern, aber auch dem Publikum, hier schon einigen Wagemut abverlange. Mit dem Abstand etlicher Jahre berichtete er freimütig vom eigenen Bangen, als er sich mit seinem Orchester auf den „Herrn der Ringe“ vorbereitet habe. Mit Erfolg, ja durchschlagendem Erfolg, die komplexe Komposition habe großen Anklang gefunden.

Delikate Klänge gab es bei Karel Svobodas „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu hören. | Bild: Jörg Büsche

In diesem Fahrwasser ist Hobe, ist die Stadtkapelle geblieben. Treffender Beweis dafür war die Zugabe dieses jüngsten Konzerts. Den „Marche Indienne“ gab man – nach intensivem Applaus – den Gästen im Saal mit auf den Heimweg. Der „Marsch Indienne“ ist das Finale zum eigens für die Stadtkapelle und dies aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens geschriebenen „Markdorfer Jahresreigen“, dem musikalischen Überblick über die Fest- und Feier-Aktivitäten des Orchesters in der Stadtgesellschaft – sowohl in weltlicher wie auch in geistlicher Hinsicht, vom Narrenwecken bis zur Begleitung in der Kirche.

Begeisterung über die gekonnt dargebotenen Stücke gab es reichlich im Publikum. | Bild: Jörg Büsche

Das Wagnis dieses Finales besteht in seiner überbordenden Üppigkeit. Satteste Bläsersätze exponieren sich, Klangmassen, die gebändigt sein wollen. Um da nicht wie der hilflose Zauberlehrling zu enden, der nach vorwitzigem Öffnen der Schleusen gänzlich überfordert ist, braucht es schon bannende Kräfte. Und über die verfügt Reiner Hobe. Und seine Musiker zeigen sich sehr wohl in der Lage, den großen Gestus in Zartes, in fein gesponnenes Klangszenario zu überführen. Meisterhaft gezeigt haben sie dies im Karel Svobodas Musik zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Den TV-Dauerbrenner haben sie in Breitwand-Kino-Format transformiert.

Mario Lieb bei seinem Solopart mit dem Saxofon in „Pequena Czarda“. | Bild: Jörg Büsche

„Genial“ lautete das Motto des Abends. Zum Glück, wie sich alsbald erweisen sollte, denn so brauchte Brigitte Waldenmaier nicht verlegen sein um Worte. Worte, die andeuten konnten, wie großartig, sensationell, wie toll, wie fantastisch, ja bombastisch das Konzert war. Die Stadtkapellenvorsitzende durfte sich auf das „genial“ auf dem Programmblatt beschränken.

Lob und Auszeichnung für langjährigen Vize Jens Neumann

Die Stadtkapellenvorsitzende Brigitte Waldenmaier hat den ehemaligen Vize Jens Neumann eine Urkunde überreicht und zum Ehrenmiglied ernannt. Neumann hat dieses Amt 16 Jahre innegehabt. | Bild: Jörg Büsche

Zu Hilfe hätte der Begriff auch kommen können, als Brigitte Waldenmaier Jens Neumann ehrte. Der langjährige Stadtkapellen-Vize und Motor diverser Veranstaltungs-Linien des Orchesters wurde von seinen Mitmusikern mit Begriffen wie „einfallsreich, humorvoll, offen, schöpferisch“ charakterisiert. Mit Wörtern, die allesamt ins Bedeutungsfeld „genial“ einfließen. Der rührige Schlagzeuger wurde am Samstagabend zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Pianistin Andrea Kahlo-Ringendahl bekam viel Applaus für ihr Solo in Gershwins „Rhapsody in Blue“. | Bild: Jörg Büsche

Und noch ein Nachtrag zur Genialität. Als Genie-Streich begegnete Georg Gershwins „Rhapsody in Blue“ – kongenial gespielt von Andrea Kahle-Ringendahl am Flügel und den Musikern der Stadtkapelle. An manchen Stellen stockte dem Publikum der Atem, soviel Spannung lag im Saal. Eine zweite solistische Glanzleistung bot Mario Lieb am Saxofon.

Die Gemeinschaftsjugendkapelle unter Leitung von Martin Schmid in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Keineswegs gespannt im Sinne von besorgt sein muss man wegen der Zukunft der Stadtkapelle und benachbarten Vereine. Zumal die Gemeinschaftsjugendkapelle mit den 75 Nachwuchsmusikern aus der Region unter Leitung von Martin Schmid einen fulminanten Konzert-Auftakt geboten hat. Eindrücklich der Gesangsauftritt von Anna Heigle.

Anna Heigle von der Gemeinschaftsjugendkapelle übernahm den Sologesang. | Bild: Jörg Büsche

