Mit ihrem „Festlichen Konzert“ leitet die Stadtkapelle in jedem Jahr die Adventszeit ein. Stets erfreuen die rund 50 Musiker ihr Publikum mit sinfonischer Blasmusik, opulent orchestriert, zum Teil aber auch schlicht besinnlich – mit Melodien, die so schnell nicht aus dem Ohr wollen. In diesem Jahr aber war das festliche Konzert – oder besser: die beiden festlichen Konzerte am Samstagabend und am Sonntagnachmittag – sogar ganz besonders festlich. Schließlich beging die Stadtkapelle 2018 ihr 150. Jubiläum. Zum runden Geburtstag gab es ein großes einwöchiges Open-Air-Spektakel auf dem Marktplatz, einen viel besuchten Festakt und etliche Auftritten. „Außerdem“, berichtete Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende des Stadtkapellen-Vereins, bei ihrer Begrüßung des Publikums in der Stadthalle, „haben wir uns noch neue Uniformen gegönnt, eine nur für uns geschriebene Komposition und eine CD.“ Denn auch das Konzert am Samstagabend wurde so wie weitere Einspielungen des Orchesters direkt aufgenommen.

Martin Weiss ist der Soloklarinettist in „Sing, Sing, Sing“ von Louis Prima. | Bild: Jörg Büsche

Brausen und Tosen des Windes

Ob es denn der Untertitel des Voltaire-Romans war, der Reiner Hobe, den Programmmacher und Dirigenten des festlichen Jubiläumskonzerts dazu bewogen hatte, die von Leonard Bernstein für seine „Candide“-Operette geschriebene Ouvertüre dem Abend voranzustellen? Vermutlich eher nicht. „Candide – oder die beste aller Welten“ heißt zwar das Buch des französischen Aufklärers. Candide, ein Schelm, erlebt darin allerlei Abendeuter. Die „beste aller Welten“ jedoch scheint so gut nicht. Was dann durchaus zum anschließenden Stück von Bert Appermont passt – „Noah‘s Ark“, das die alte Geschichte vom Fluten des weltlichen Sündenpfuhls überaus tonmalerisch auszugestalten weiß. Das Brausen und Tosen des Winds und der Wellen schildert die Stadtkapelle, dass man unwillkürlich Halt sucht am Stuhl. Doch wo die Not am größten ist, folgt gleich sanftes Tröpfeln, hell-versöhnlicher Schlagwerk-Klang. Die Sintflut versickert im Landregen.

Das Publikum in der Stadthalle genoss den Abend. | Bild: Jörg Büsche

Die Effekte beherrschen sie. Ja, die Stadtkapelle vermag sich zu inszenieren. Aber das klar Gegliederte, das fein Abgestufte, die Ausgewogenheit von sattem Vollklang und delikateren Partien, all das beherrschen die Musiker eben auch.

In der Konzertpause findet das Publkum Gelegenheit zu Gesprächen und informiert sich über die Geschichte der Stadtkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Pralles Leben aus der Neuen Welt begegnete sowohl im Festreigen von Harold L. Walters' „Hootenanny“ wie auch im swingenden „Sing, Sing, Sing“. Demgegenüber kam in Mathias Wehrs „Markdorfer Jahresreigen“, der ebenso wie die „Markdorfer Streiche“ von Steffen Thum der Stadtkapelle gewidmet ist, durchaus Verhalteneres vor – neben saftigen Streichen und jauchzender Narretei. Zu guter Letzt aber stand Wehrs „Jubiläumsmarsch“ auf dem Programm. Der ist ein Bekenntnis zur Heimat – zum nahen Ausschnitt aus der besten aller Welten.

Kein Himmel voller Geigen – dafür aber mit Trompeten, Hörnern und Posaunen zum fabelhaften Blumenschmuck von Monika Beder von der Stadtgärtnerei. | Bild: Jörg Büsche

