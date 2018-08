Die mehr als 30-jährige Ära des Markdorfer Stadtkämmerers Bernd Habnitt ist vorbei. Bürgermeister Georg Riedmann hat ihn am Dienstagabend in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause im Bürgersaal des Rathauses in den Ruhestand verabschiedet.

Titel "größter Makler vor Ort"

Wie Riedmann darlegte, ist Habnitt seit 1987 Kämmerer der Stadt gewesen. Mit Blick in den Bürgersaal sagte er zu Habnitt: "Wenn ich mich so umsehe, sind Sie der Dienstälteste hier." Der Bürgermeister lobte, Habnitt sei gleichsam ein "Gesicht der Kontinuität" der Stadtverwaltung gewesen. Als Leiter der Finanzverwaltung habe er ganz lange Zeit für Stabilität gesorgt und nach seiner Amtsübernahme eine schlagkräftige Gruppe geformt. Während seiner Amtszeit hat Habnitt drei Bürgermeister erlebt. Unversehens erhielt Habnitt von Riedmann den Titel "größter Makler vor Ort" zugesprochen. Als Kämmerer habe er "Höchstbegabung im strategischen Flächenmanagement" gezeigt, wenn es um Grundstücksverhandlungen ging: "Herr Habnitt ist ein großartiger und schlauer Verhandler – mit Wertschätzung des Verhandlungspartners." Kürzlich habe es offensichtlich einen bewegenden Abschied mit großer Wehmut unter den Mitarbeitern gegeben. Habnitt sei zwar ein strenger aber zugleich väterlicher Chef gewesen, so Riedmann.

Gerne für Markdorf gearbeitet

"Wichtig ist, dass es funktioniert hat", erklärte Habnitt. Der Gemeinderat habe all die Jahre großes Vertrauen in seine Person gehabt, was ihm die Arbeit erleichterte. "Ich habe gerne für Markdorf gearbeitet." Die Grundstücksverhandlungen, die er für die Stadt führte, bezeichnete Habnitt als sehr schöne Aufgabe. Als Bonmot ergänzte Habnitt, es sei schon bezeichnend, dass ein Markdorfer Landwirt gewünscht habe, er – Habnitt – möge ihn zu Vertragsverhandlungen begleiten.

Stets viel Geduld gehabt

Bürgermeisterstellvertreterin Martina Koners-Kannegießer lobte namens des Gemeinderates, Habnitt habe stets viel Geduld gehabt, das Zwischenmenschliche habe gestimmt. Habnitt sei ein Kämmerer gewesen, auf den man sich immer verlassen konnte. Ihr Vater Heinz Koners habe immer mit großem Respekt über Habnitts Qualitäten als Kämmerer gesprochen. Als Geschenk überreichte Koners-Kannegießer zwei Gutscheine für das Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Workshop für Design-Sitzmöbel

Dietmar Bitzenhofer, Chef der Freie-Wähler-Fraktion, offenbarte, dass Habnitt ein Faible für Design-Sitzmöbel hat. Er überreichte an Habnitt ein kleines selbst gebasteltes Modell eines bedeutenden Sitzmöbels. "Das Original ist Kult und sehr teuer." Damit es nicht allein beim Modell bleibt, erhielt Habnitt einen Gutschein für einen Workshop: "Teilnahmeberechtigung für die Herstellung eines Gerrit Rietveld Stuhles Rot & Blau. Sie sollten hierfür ein wenig Fantasie, rationales Denken und manuelle Fertigkeiten mitbringen. Alles andere stellen wir. Die Fraktion der Freien Wähler."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein