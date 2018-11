Die warmen Töne auf Plakat und Einladungskarte hatten es schon angedeutet. Vom Herbst sollte die Rede sein. Ganz so, wie es sich gehört für eine Herbstausstellung. Der 20. mittlerweile, zu der die Markdorfer Malerinnen und Maler am Freitagabend eingeladen haben. Hermann Zitzlsperger, auch schon zwei Jahrzehnte mit dabei als bewährter Laudator, Lobredner, Mittler, Erklärer und Hinweiser, streifte die dritte Jahreszeit zwar nur am Rande seiner kurzweilig-gescheiten Einführungsrede. Mithin war vom Herbst weniger die Rede als eher der Gesang. Der aber war vorzüglich, wie Bürgermeister Georg Riedmann mehrfach betonte. Katrin Szerdahelyi und Daniela Weiss hatten die Vernissage-Gäste in der Stadtgalerie mit ihren von Gabriele Wiens am Flügel begleiteten hochromantischen Herbstliedern innigst berührt.

Elisabeth und Anton Rist bestaunen ein Bild von Hendrik Tuttlies. | Bild: Jörg Büsche

Winterlandschaft und Autowrack

Ihr "Die Lieb ist fortgegangen, kein Vöglein singen will" hallte wohl bei manchem noch nach, während er im Anschluss an die Eröffnungsreden von Hermann Zitzlsperger, Bürgermeister Georg Riedmann, Erika Streif, der Sprecherin des Markdorfer Künstler-Kreises, sowie von vier ihrer Künstler zum Betrachten der Kunstwerke gekommen ist. Zum Beispiel vor jener Winterlandschaft Edith Anna Becks, auf die Zitzslperger hingewiesen hatte oder vor jenem rostüberwucherten Autowrack, das Heinz Dett beigesteuert hatte. Vielleicht aber auch vor den Akten von Monika Schwab, aus denen der Lobredner eine gewisse trotzige Melancholie herausgelesen hatte.

Die Arbeiten von Izabella Bartha machen die Vernissagebesucher neugierig. | Bild: Jörg Büsche

Eine glückliche Auswahl

Zum Nach- und Erspüren, zum Spurensuchen und -finden sind die Besucher der Ausstellung ja eingeladen. Kreist die doch noch bis zum 16. Dezember ums Thema "Spuren". Und Luise Augustin, neben Edith Anna Beck, Helga Baldenhofer und Hendrik Tuttlies, eine der vier sprechenden Künstler, führte aus, wie es für gewöhnlich zum Thema der Herbstausstellung kommt. "Wir schlagen Themen vor, Erika Streif greift drei davon auf, aus denen wir dann wieder eines wählen." Auch in diesem Jahr eine glückliche Wahl, wie die stimmige Ausstellung zeigt, die dienstags, mittwoch und freitags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags und samstags von 10 bis 13 und Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.

