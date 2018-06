Markdorf vor 4 Stunden

Stadtgärtnerei bietet Insekten auf öffentlichen Flächen Lebensräume

Die Wildblumen auf öffentlichen Flächen in Markdorf sind nicht nur schön anzusehen. Sie dienen auch dem Insektenschutz: Monika Beder, Leiterin der Stadtgärtnerei in Markdorf, achtet mit ihren Kollegen darauf, den Insekten Lebensräume in der Stadt zu geben. Das erklärte sie auf Nachfrage von BUND-Mitglied Wolfgang Mannes aus Ittendorf. Beder würde sich freuen, wenn die Bürger die Anregung aufnehmen und selbst zuhause mit einer Wildblumenmischung ein Umfeld schaffen, in dem sich Insekten wohlfühlen.