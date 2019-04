„Tolle Blasmusik“, so lautete das Motto des diesjährigen „Frühjahrskonzerts“ der Stadtkapelle Markdorf in der Stadthalle. Solch ein Motto, so hatte Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende des Traditionsvereins den rund 280 Besuchern erklärt, solch ein Motto verlange natürlich auch nach Märschen. Ernst Urbachs „Per Asperas ad Astra“ (deutsch: "Durchs Rauhe zu den Sternen") war denn nur ein Beispiel für das Genre. Als Zugabe, die das Publikum dringend verlangte, ließ Gerhard Eberl den „Tölzer Schützenmarsch“ spielen.

Starkes Register: Die Trompeten-Solisten der Stadtkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Sonst steht er am Schlagwerk. Am Samstagabend musste Gerhard Eberl aber dirigieren, weil Reiner Hobe, Leiter der Stadtkapelle, erkrankt war. Erst am Mittwoch war endgültig klar geworden, dass Hobe bei diesem Frühjahrskonzert nicht selbst am Pult stehen könne. Der Perkussionist und Musikschulleiter sprang kurzfristig ein. „Am Mittwochabend habe ich mir die Partituren dann etwas intensiver anschauen müssen“, erzählte Eberl. "Aber dank der tollen Musiker in der Stadtkapelle haben wir es aber ganz gut hinbekommen“, resümierte er nach dem Konzert. Und sofern die Lautstärke des Beifalls und die Menge der Bravo-Rufe etwas über den Eindruck des Publikums aussagen, dann teilten auch die Zuhörer in der Stadthalle Eberls Meinung.

Starkes Register: Die Trompeten-Solisten der Stadtkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Toll ist Blasmusik dann, wenn sie gut gespielt wird, wie dies ja bei der Stadtkapelle regelmäßig der Fall ist. Toll ist Blasmusik aber auch als musikalische Richtung, die die Stadtkapelle regelmäßig in ihrem Repertoire hat.

Markdorf Stadtkapelle spielt beim festlichen Jubiläumskonzert satte Töne aus der besten aller Welten Das könnte Sie auch interessieren

Es sind durchaus nicht allein die Märsche, die die Zuhörer mitreißen. Es können auch Rock-Songs sein – wie zum Beispiel der im akustischen Latin-Outfit daherkommende Party-Hit „Tequila“. Es kann Folklore sein – wie Alfred Bösendorfers „Bohemian Galopp“. Und es kann Film-Musik sein. Filmmusik, wie die aus dem „Rosaroten Panther“, die Henry Mancini komponiert und Jerry Brubaker arrangiert hat, sodass die pinke Raubkatze auf die Feuersteins der gleichnamigen Fernseh-Zeichentrick-Serie trifft.

Sophia Waldenmaier beeindruckte mit ihrem Posaunen-Solo. | Bild: Jörg Büsche

Kein TV, sondern ganz großes Kino bot die Stadtkapelle mit dem „Jungle Book“. Rudiard Kyplings Erzählungs- und Gedichtsammlung, in den Walt-Disney-Studios zur Vorlage für einem Zeichentrickfilm gemacht, haben die Schreiber der Filmmusik offenbar zu ebenso kolossalen, wie launig-unterhaltsamen Melodien angeregt. Noch kolossaler dagegen geht es in „Gonna Fly Now“ zu. Die Filmmusik zum Boxer-Epos „Rocky“ beginnt so monumental-erhaben wie ein Sandalen-Film, um bald in salopp jazzenden Rock umzuschlagen. Und die Musiker der Stadtkapelle glänzten in beiden Stilrichtungen.

Virtuos an den Tasten: Johannes Pittermann bei "The Typewriter". | Bild: Jörg Büsche

Glanzlichter jedes Konzerts sind stets die Solisten-Auftritte. Hier begeisterte Johannes Pittermann in Leroy Andersons „Typewriter“ an der Schreibmaschine. Sophia Waldenmaier brillierte in Dick Ravenals „Coucho“ mit fabelhaftem Posaunenspiel. Und bei Irving Berlins Evergreen „Alexander‘s Ragtim Band“ zeigten sich die Solisten des Trompeten-Registers gleichfalls von ihrer besten Seite.

Begeistert vom Frühjahrskonzert der Stadtkapelle: das Publikum in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche