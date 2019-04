Nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris macht man sich auch rechts des Rheins Gedanken um den Brandschutz in Kirchen. Stammen die doch in den weit überwiegenden Fällen aus früheren Jahrhunderten. Aus Zeiten also, da kaum Schutzmaßnahmen gegen das Ausbreiten von Flammen getroffen werden konnten.

„Die Feuerwehr behandelt die Kirche wie jedes andere Gebäude auch“, antwortet Martin Scheerer, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr auf die Frage, ob die Markdorfer Wehrleute in besonderer Weise auf einen Brand in St. Nikolaus vorbereitet wären. Eine spezielle Vorbereitung gebe es nicht.

Letztlich würde ebenso vorgegangen wie bei anderen Groß-Gebäuden – etwa Industrieanlagen. Grundsätzlich jedoch sei die Feuerwehr auch auf solche schwierigen Einsätze gut vorbereitet. Hinzu komme, dass dank der engen Vernetzung mit den benachbarten Feuerwehren rasch weitere Ressourcen herbeigebracht werden könnten.

Sollte es im Turm brennen, hieße es – sofern es sich um einen Kleinbrand handelt – für die Feuerwehrleute, den Weg über die Treppe zu nehmen. Denn die Drehleiter reicht nur bis in eine Arbeitshöhe von 23 Metern.

Eigene Rettungspläne für die Skulpturen und anderen Kirchenkunstschätze in St. Nikolaus gibt es nicht seitens der Feuerwehr. Dies liege in der Zuständigkeit der Kirchengemeinde. In deren Zuständigkeitsbereich fällt überhaupt der gesamte Brandschutz, wie er sonst in Baden-Württemberg von den Baurechtsbehörden geregelt wird.

Zwar zählten Kirchen zu den Versammlungsstätten, so erklärt Torsten Schneider, der Leiter des Markdorfer Baurechtsamts. Normalerweise würden deshalb auch behördliche Brandverhütungsschauen durchgeführt.

„Aber der Gesetzgeber hat Räume, in denen Gottesdienste abgehalten werden, ausdrücklich aus der Versammlungsstätten-Verordnung ausgenommen.“ Was für St. Nikolaus bedeutet, dass der Brandschutz gänzlich in den Händen des Eigentümers liegt – hier der Kirchengemeinde.