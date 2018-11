von Andreas Lang

Der Fußballverein der Sportfreunde Ittendorf-Ahausen hat eigentlich allen Grund zur Freude: Gegründet 1969, blickt er auf eine langjährige Geschichte zurück. Im kommenden Jahr feiern die Mitglieder das 50-jährige Bestehen ihres Vereins.

Zuwachs für Bambinis und E-Jugend gesucht

Doch den Verein plagen die gleichen Sorgen wie viele anderen Fußballvereine auch: Es fehlt schlichtweg der Nachwuchs für die Bambinis und die E-Jugend. Die drei Jugendtrainer Raimund Kienle, Waldemar Fröhlich und Dennis Schwarz würden sich sehr über Zuwachs freuen. In der Bambini-Gruppe können Kinder ab dem dritten Lebensjahr mitmachen, für den F- und E-Jugendbereich suchen die Jugendtrainer noch Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Derzeit besteht die E-Jugend, die durch F-Jugendspieler verstärkt wird, aus elf Jungen und fünf Mädchen.

"Beim Fußball dribble ich am liebsten und mit den Jungs komme ich auch super klar." – Magdalena Lachmann, acht Jahre | Bild: Andreas Lang

Viele Kinder bleiben dem Verein treu

"Die meisten Kinder, die jetzt in der E-Jugend spielen, waren bereits in der Bambini-Gruppe bei mir", erzählt Jugendtrainer Raimund Kienle, der sich über die lange Treue vieler Kinder zum Fußballverein freut. Einer der E-Jugendspieler ist der zehnjährige Moritz Sotrel. Er hat als Dreijähriger in der Bambini-Gruppe angefangen. Inzwischen ist er Stürmer. "Es wäre schön, wenn noch ein paar Kinder kommen würden, egal ob Junge oder Mädchen, es macht echt Spaß", sagt er.

"Ich habe beim Verein in der Bambini-Gruppe angefangen und heute bin heute Stürmer in der E-Jugend." – Moritz Sotrel, zehn Jahre | Bild: Andreas Lang

Nicht nur Fußball steht im Fokus

Neben Training und Turnierspielen machen die Nachwuchskicker auch viel für die Kameradschaft, erzählen die Jugendtrainer. So gebe es eine Weihnachtsfeier, regelmäßige Kinobesuche sowie Fußballspiele untereinander. Im Sommer und im Winter finde jeweils ein Saison-Abschlussfest statt.

Spaß am Sport steht im Vordergrund

Trainiert wird in den Wintermonaten immer dienstags in der Leimbacher Mehrzweckhalle von 16.45 bis 18 Uhr und donnerstags, wenn es die Wetterbedingungen zulassen, auf dem Fußballplatz in Ittendorf, in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr. Die Trainer zeigen den Kickern unter anderem, wie man sich richtig aufwärmt, wie man dribbelt, wie man sich in Sachen Ausdauer fit macht und geben Tipps zu Ballannahmen. "Siegen steht bei uns nicht im Vordergrund, die Kinder sollen keinen Leistungsdruck bekommen, sie sollen einfach Spaß am Sport haben", sagt Raimund Kienle.

Wer Interesse an einem Schnuppertraining hat oder wer dem Fußballverein beitreten will, kann zu den Trainings-Terminen kommen oder sich telefonisch bei Raimund Kienle melden, Telefon 01 60/93 73 88 05, E-Mail: fr.kienle@t-online.de

