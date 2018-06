Die jüngsten Teilnehmerinnen sind erst wenige Wochen alt und daher interessiert es Lia und Jule gerade wenig, dass ihre Mamas nach Schwangerschaft und Geburt wieder fit werden wollen. Die beiden Babys liegen entspannt auf einer Decke und lächeln sich gegenseitig an. Währenddessen geht es für die Mamas weniger entspannt zu – dafür sorgt Agne Sulg, Trainierin des Fitness-Angebotes "Lauf Mama Lauf".

Aufwärmphase bei "Lauf Mama Lauf" auf der Weiherwiese: Jeden Freitagmorgen treffen sich hier Mütter aus Markdorf und umliegenden Gemeinden, um nach Schwangerschaft und Geburt wieder fit zu werden.

Jeden Freitag um 9.15 Uhr treffen sich junge Mütter an der Markdorfer Weiherwiese, um gemeinsam etwas für sich, ihren Körper und das seelische Wohlbefinden zu tun. Die geschwächte Muskulatur wird gekräftigt, auf beckenboden- und rückengerechte Übungsausführung geachtet, verspannte Muskelpartien gedehnt und mit Cardio-Einheiten kommen die Teilnehmerinnen ins Schwitzen. Der Nachwuchs ist dabei und der Kinderwagen kann bei einzelnen Übungen auch praktischerweise zum Trainingsgerät umfunktioniert werden.

Inga Mohr (links) und Helena Burghardt trainieren gerne in der Natur, der Kinderwagen steht in der Nähe.

Kinder sind beim Training dabei

Steffi Hofmann, Mutter der sechs Monate alte Jule, ist von dem Angebot begeistert. "Die Übungen sind effektiv und man lernt andere sportliche Mamas kennen", sagt die Markdorferin, der besonders gut die lockere Stimmung gefällt. Inga Mohr ist vor drei Wochen eingestiegen, sie hat Tochter Malia dabei, die dreieinhalb Monate alt ist. "Wir haben im Rückbildungskurs darüber gesprochen", so die Meersburgerin. "Ich finde es perfekt, dass es an der frischen Luft stattfindet und wir die Kinder mitnehmen können." Und Steffi Hofmann, deren beiden älteren Kinder fünf und zwei Jahre alt sind, ergänzt: "Das Schwitzen macht gemeinsam viel mehr Spaß."

Nach einer kurzen Aufwärmungsphase geht es mit dem Kinderwagen zwei Runden um die Pestalozzi-Schule. Zeit sich mit Agne Sulg zu unterhalten, die das deutschlandweite Angebot "Lauf Mama Lauf" im Bodenseekreis etabliert hat. Neben Markdorf gibt es Kurse in Immenstaad, Überlingen, Friedrichshafen und Salem.

Die 39-jährige Mutter einer vierjährigen Tochter hat in Konstanz Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Gesundheitssport und Sporttherapie studiert und ist über eine Freundin auf "Lauf Mama Lauf" aufmerksam geworden. Sie ist nun Partnerin, hat eine Ausbildung zur postpartalen Fitnesstrainerin gemacht und ist Kursleiterin für Beckenbodengymnastik. "Die Mamas sollen hier etwas für sich selbst tun, ihren Spaß haben und sich einfach wohlfühlen", sagt Agne Sulg.

Gemeinsam macht das Schwitzen an der frischen Luft viel mehr Spaß.

Fit nach der Geburt

Eine Teilnahme empfiehlt sich frühestens ab acht Wochen nach der Geburt. Die Sportübungen sind speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers nach Schwangerschaft und Geburt ausgerichtet. Es geht um Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. "Ich möchte die Frauen in dieser Zeit unterstützen und erreichen, dass sie diese neue Lebensphase mit Energie und Freude angehen", so Sulg. Sportliche Vorkenntnisse werden keine benötigt, die Teilnehmerinnen sollten die Rückbildungsgymnastik absolviert haben. Ein Einstieg in einen Kurs ist jederzeit möglich.

Angelique Lapuente aus Mittelstenweiler ist zum zweiten Mal dabei: "Ich habe mich schon während der Schwangerschaft sehr auf diesen Termin gefreut. Mir ist es wichtig, fit zu sein, rauszukommen und neue Kontakte zu knüpfen." Für Söhnchen Bruno ist das alles noch neu. Daher übernimmt Agne Sulg auch mal das zehn Wochen alte Baby, kümmert sich um es und trägt es auf ihrem Arm spazieren. So kann Angelique Lapuente ihre Übung mit dem Pilates-Ball konzentriert zu Ende bringen – beobachtet von Hund Santiago. Auch für ihn gibt es auf der Wiese ein schattiges Plätzchen.

Angelique Lapuente ist zum zweiten Mal bei dem Fitness-Angebot dabei.

Trainerin als Babysitterin

Nach dem Power-Walking werden die Decken und Isomatten in einem Kreis auslegt und es stehen Kräftigungs-Workouts und Stretching-Übungen an. Während die Mamas schwitzen, interessiert sich Gustav mehr für den pinken Pilates-Ball. Ob man den ins Tor kicken kann? Fröhlich läuft der 13-Monate alte Junge über die Wiese, Mama Katrin Schnabel hat ihn fest im Blick, genauso wie Agne Sulg, die erneut als Babysitterin einspringt. So können sich die Frauen auch mal eine kleine Auszeit vom Muttersein gönnen.

Trainerin Agne Sulg übernimmt gerne ein Baby, damit die Mama ihre Übungen machen kann.

"Es ist extrem abwechslungsreich und jede Trainingsstunde ist anders", lobt Schnabel, die wieder mit dem Sport angefangen hat, als Gustav vier Monate alt war. Immer wieder wird eine kurze Trinkpause eingelegt. "Die Kleinen trinken dann, die Mamas eher weniger", sagt Agne Sulg und lacht. Die Stimmung ist sehr locker und entspannt.

Teilnehmerin Katrin Schnabel und Trainerin Agne Sulg bei einer Partner-Übung. Der Ball, der zwischen den Knien eingeklemmt ist, darf nicht hinunterfallen.

Das ist mit ein Grund, warum Annik Manshanden aus Ahausen dabei ist. "Ich kann es genießen und was für mich machen." Ihre Tochter Maja ist neun Monate alt und kommentiert die sportlichen Aktionen ihrer Mutter mit Gebrabbel. Nach dem einstündigen Training, das zu allen Jahreszeiten, egal bei welchem Wetter, draußen absolviert wird, haben sich alle Teilnehmerinnen eine Stärkung verdient. Es geht auf einen gemeinsamen Kaffee in ein Café.

Annik Manshanden, Ahausen, mit Töchterchen Maja, genießt es, wieder Sport zu machen und das Kind dabei sein kann.

"Lauf Mama Lauf" ist ein Anbieter von Outdoor-Fitness für Mütter im deutschsprachigen Raum. Das Programm bietet vielfältige Kursformate, effektive Trainingskonzepte und eine persönlicher Betreuung durch qualifizierte Kursleiterinnen. Gegründet wurde "Lauf Mama Lauf" von Katja Ohly-Nauber und Illdiko Gössl. Das langjährige Freundinnen-Paar hatte sich während des Studiums in Berlin kennengelernt. Gemeinsam wollten sie „etwas auf die Beine stellen“ und „die Welt ein bisschen besser machen“. Aus den USA hatten sie die Idee mitgebracht, Fitness mit Kind und Kinderwagen im Park anzubieten – zu einer Zeit, als es ein solches Angebote in Deutschland noch gar nicht gab. 2009 mündeten diese Vorbereitungen dann in der Gründung von "Lauf Mama Lauf". Kontakt: Interessierte Mamas können sich jederzeit für eine kostenlose Probestunde anmelden. Treffpunkt in Markdorf ist jeden Freitag, 9.15 Uhr, auf der Weiherwiese. Es gibt verschiedene Angebote im Bodenseekreis. Ansprechpartnerin ist Agne Sulg, Tel. 0177/4808653, per Mail an agne-bodenseekreis@laufmamalauf.de Informationen im Internet:www.laufmamalauf.de

