von Christiane Keutner

Früher war nicht alles besser, aber anders: Es gab nur wenige Geschenke, deswegen wurden sie umso mehr wertgeschätzt. Eine Wertschätzung erfährt jetzt auch die Ausstellung von altem Spielzeug, das in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, manches sogar noch früher, geschenkt wurde.

Da während und nach den Weltkriegen Geld und Ressourcen knapp waren, bedurfte es viel Phantasie und Eigenarbeit, um die Kinder an Weihnachten besonders glücklich zu machen.

Puppen, Kaufmannsladen, Fahrzeuge: Die Ausstellung birgt ungeahnte und vergessen geglaubte Schätzchen. | Bild: Christiane Keutner

„Ich bin fasziniert, das ist großartig und bezaubernd. Bei manchen Ausstellungsstücken habe ich eine blasse Erinnerung an meine Kindheit“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann beim Rundgang im Dosch-Haus mit dem Trachtengruppen-Vorsitzenden Richard Gratwohl, der die nach einem Aufruf gebrachten Schätzchen erklärte.

An der Ausstellung haben Männer genauso Spaß wie Frauen und Kinder. | Bild: Christiane Keutner

Ausstellung ist ein „großes Geschenk für die Stadt“

Und der Bürgermeister staunte weiter: über die selbstgefertigten winzigen Kupferpfännchen in der Spielzeugküche, die bis zum Grundstoff gehätschelten Stofftiere, die detailgetreuen Zinnfiguren und Vieles mehr. „Die Ausstellung haben zu dürfen, ist ein großes Geschenk für die Stadt, ein richtiges Weihnachtsgeschenk!“, dankte er Richard Gratwohl und allen, die dazu beigetragen hatten.

Da möchte man sich am liebsten dazusetzen und einen Kaffee trinken. | Bild: Christiane Keutner

Zu ihnen gehört Helga Rothweiler. Eine ganze Vitrine hat die Trachtenfrau bestückt mit einer Puppenstube von 1970 oder 1980, mit der schon ihre Großmutter und Mutter gespielt hatten, einer Miniatur-Küche und einer Schildkrötpuppe von 1950, die sie von ihrer Großmutter bekommen hatte: „Die saß plötzlich vor mir. Zu der Zeit war solch eine Gabe etwas Besonderes.“

Mit den detailgetreuen Zinnfiguren wurde in der Vitrine eine Szene aufgebaut. | Bild: Christiane Keutner

Helga Rothweiler erinnert sich an Puppe „Christel“

Christel heißt das Modell. Das weiß sie von der Betreibern der Puppenklinik, die der Puppe wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand verhalf: Der Bruder hatte aus der Christel einen Nikolaus gebastelt und ihr einen Bart angeklebt.

Helga Rothweiler hat alle Exponate bezeichnet, selbst ihre Puppenstube, die Küche und weitere Exponate gebracht. | Bild: Christiane Keutner

Auf dem Puppenherd konnte man mittels Karbidsteinen sogar richtig kochen – oder Pfannkuchen backen. Helga Rothweiler erinnert sich auch an Spezielles: Nur zwischen Weihnachten und Dreikönig durfte man mit all dem spielen und jedes Jahr war etwas Neues dabei.

„Negerpüpple“ stand auf dem Wunschzettel

Auf dem Wunschzettel der damals zehnjährigen Lony Gratwohl stand ein „Negerpüpple“, wie es damals hieß. Sie bekam zwar eins, aber es war eher ein kleiner Däumling und die Enttäuschung riesengroß. Im nächsten Jahr gab es eine doppelt so große Variante mit Baströckchen, goldenen Ohrringen und Perlenkette.

Ihr geliebtes „Negerpüpple“, wie es damals hieß, hält Lony Gratwohl heute noch in Ehren. | Bild: Christiane Keutner

Fasziniert von der Ausstellung waren auch Schüler der Pestalozzischule. „Die Kinder haben unheimlich viel gefragt“, sagt Helga Rothweiler, die alle Exponate mit ihrer schönen Handschrift bezeichnet hatte.

Schüler drücken sich an Schaufenster die Nase platt

Trauben von Kindern hatten sich am Schaufenster die Nase platt gedrückt und die knatternde Eisenbahn bestaunt, berichtete Richard Gratwohl. An den Markttagen sei der Menschenstrom gar nicht mehr abgerissen. Das Gästebuch spiegelt die Begeisterung der vielen Besucher wider.

Besucher äußerten sich im Gästebuch begeistert über die Ausstellung. | Bild: Christiane Keutner