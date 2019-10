Es sind immer 19. Entweder reisen 19 Schüler des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) ins slowakische Martin. So wie sie es im Mai getan haben. Oder, es kommen 19 Schüler aus der dortigen Sprachschule ans BZM. So wie dies im Moment der Fall ist. Und je länger die Schulpartnerschaft währt – immerhin sind es mittlerweile schon neun Jahre – desto länger brauchen die Lehrkräfte, die die Besuche vorbereiten, um ein Thema zu finden. Ein Thema, das 38 Jugendliche interessiert, das sie motiviert, mehrere Tage lang gemeinsam daran zu arbeiten.

Burgen und Schlösser im Blick

Mit regionalen Spezialitäten am Bodensee beziehungsweise dem Turzbecken, der Umgebung von Martin, haben sich die Schüler im vergangenen Jahr befasst. In diesem Jahr haben sie Burgen und Schlösser im Blick. „Wir waren in Meersburg, in Salem und in Heiligenberg“, erklärt Anja Berens, die zusammen mit ihrer Kollegin Irina Stengele den deutsch-slowakischen Schüleraustausch betreut.

Schüleraustauschprogramme am BZM Sechs verschiedene Schüleraustauschprogramme bietet das Gymnasium am Markdorfer Bildungszentrum an. Acht-, Neunt- und Zehntklässler können Schüler aus Frankreich, Schottland, den USA und aus Spanien in ihre Familien einladen. Im Gegenzug besuchen sie dann die Gastfamilien im Ausland. Eine Schulpartnerschaft gibt es auch in der Slowakei. Hier spielt dann aber nur die Begegnung mit einem anderen Land, mit dessen Kultur eine Rolle – und nicht der Spracherwerb im Unterricht. Aus pädagogischer Sicht sind solche Austauschpartnerschaften sehr wichtig, da sie die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen befördern.

Wie die Partnerschaft zustande kam

„Der Ausgangspunkt war unsere Teilnahme an einem Comenius-Projekt“, erläutert Irina Stengele, wie sich die Schulpartnerschaft entwickelt hat. Die Martiner Sprachenschule habe sich seinerzeit neben etlichen weiteren staatlichen Schulen aus EU-Ländern beteiligt. Erklärte Zielsetzung dabei: Begegnung über Ländergrenzen hinweg, Sprachförderung und Kulturaustausch in Europa. Und diese Zusammenarbeit mit der Sprachschule im slowakischen Martin habe sich seither fortgesetzt.

„Mich hat bei unserem Besuch in der Slowakei beeindruckt, wie offen die Menschen dort sind. Sie waren interessiert, haben sich offen gezeigt für Gespräche. Insgesamt haben wir dort sehr viel Spaß gehabt. Es war eine schöne, eine sehr positive Erfahrung.“ – Natalie Zweifel, 15 | Bild: Jörg Büsche

Schüler entwickeln gemeinsam ein Spiel

Ebenso, wie das seinerzeit beim Comenius-Auftakt angewandte Projektverfahren: Die Schüler bekommen ein Thema, arbeiten es gemeinsam aus und präsentieren es im Anschluss: als Broschüre, als Kalender mit Rezeptvorschlägen – wie im vergangenen Jahr – oder als ein Spiel, wie sie es denn aktuell im Computerraum des BZM-Gymnasiums erstellen.

„Russisch kann ich schon. Das habe ich daheim gelernt. Und Slowakisch finde ich eine interessante Sprache. Am Schüleraustauschprojekt habe ich teilgenommen, weil ich mehr über die Slowakei erfahren wollte. Sie liegt ja etwas abseits von den üblichen Touristenzielen.“ – Kevin Herb, 17 | Bild: Jörg Büsche

Slowakische Familien legen viel Wert auf Fremdsprachen-Unterricht

Gemeinsame Arbeitssprache ist Englisch. „Leider beherrscht ja keiner unserer Schüler das Slowakische“, erklärt Anja Berens. Hingegen sprechen die Gäste aus der Slowakei größtenteils ein vorzügliches Englisch, so die Beobachtung der Lehrerin. Einige beherrschen indessen auch die deutsche Sprache.

„Ich nehme an dem Schüleraustauschprojekt teil, weil ich die deutsche Sprache sehr mag. Und hier habe ich eine gute Gelegenheit, mein Deutsch noch weiter zu verbessern. Außerdem gefällt mir die Landschaft, auch die Stadt – und die Leute sind alle sehr nett.“ – Jakub Kuka, 17 | Bild: Jörg Büsche

Den Hintergrund erläutert Maria Smakova, Deutsch- und Russischlehrerin aus Martin. „Bei uns legen die Eltern sehr großen Wert darauf, dass ihre Kinder Fremdsprachen erlernen.“ Sie würden sie an die Sprachenschule schicken, da der Unterricht dort weniger trocken, weniger grammatikorientiert ablaufe als an den staatlichen Schulen.

Englisch und Deutsch besonders beliebt

Die Folge sei: „Erst kommen die Kinder quasi gezwungen – dann bleiben sie, weil ihnen das Sprachenlernen Spaß macht.“ Englisch und Deutsch rangierten ganz weit oben. Französisch, Spanisch und Italienisch seien jedoch gleichfalls recht beliebt. Und die Sprachen aus den Nachbarstaaten des ehemaligen Ostblocks würden auch nicht vernachlässigt, betont die Lehrerin.

„Es geht natürlich immer ums Deutschlernen. Hier kann man seine Grammatik verbessern, seinen Wortschatz erweitern. Außerdem lernt man im Austauschprogramm neue Freunde kennen. Was auch ganz wichtig ist für mich. Wir bleiben in jedem Fall in Kontakt.“ – Veronika Paulovicová, 16 | Bild: Jörg Büsche

Eine nicht zu unterschätzende Rolle beim Lernen spiele, dass an der Martiner Sprachenschule kein Notendruck herrsche, zeigt sie sich überzeugt. Ihr Pensum bewältigten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen freiwillig, ohne Zwang.