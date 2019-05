von Toni Ganter toni.ganter@suedkurier.de

Führende Köpfe der Sozialstation Bodensee wollen der „mehr als prekären Situation in der ambulanten Pflege“ etwas entgegensetzen. Dies berichtet Wolfgang Jauch, er ist Vorstandsvorsitzender der Sozialstation Bodensee. Jauch beleuchtet die vergangenen Monate: „Etwa ab Frühjahr 2018 hat die Nachfrage ständig zugenommen, es kam zu Überlastungen der Mitarbeiter. Da mussten wir reagieren. Denn phasenweise haben die Arbeitszeitkonten das interne Limit – das Dreifache der wöchentlichen Arbeitszeit – deutlich überschritten.“

2000 bis 2500 Patienten pro Tag

Für die Mitarbeiter in den Büros sei es „unsagbar schwer“ gewesen, „den Kunden sagen zu müssen, dass nicht alle Wünsche machbar sind“, berichtet Jauch. Nach seinen Angaben sind in der Sozialstation Bodensee derzeit 450 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt, die pro Tag 2000 bis 2500 Patienten versorgen.

Hohe Arbeitszeitkonten herunterfahren

Es wurde und wird nach Lösungen gesucht, um die Arbeitszeitkonten möglichst wieder auf ein normales Niveau herunterzufahren, ohne dass hierbei größere Einschnitte bei den Leistungen gegenüber den Kunden einhergehen.

Lösungsansatz mit Pilotcharakter

Wolfgang Jauch nennt einen Lösungsansatz mit Pilotcharakter: „Wir haben eine Fortbildungsoffensive gestartet.“ In Zusammenarbeit mit der Überlinger Justus-von-Liebig-Schule werden Mitarbeiterinnen aus dem hauswirtschaftlichen Bereich zu Pflegeassistentinnen qualifiziert. „Denn der Markt an examinierten Pflegekräften ist leer“, erläutert Ute Lenski, designierte Leiterin der Tages- und Nachtpflege.

Qualifizierungsprogramm aufgelegt

Mit diesem Qualifizierungsprogramm soll dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegengewirkt werden. Die Qualifizierung zur Pflegeassistentin bildet die Basis für weitere, darauf aufbauende Qualifizierungen. Die Mitarbeiterinnen können schrittweise Ausbildungen bis hin zur examinierten Fachkraft in der Altenpflege absolvieren.

Pflegende Angehörige müssen entlastet werden

Außerdem gilt es laut jauch, unbedingt die pflegenden Angehörigen zu entlasten. „Diese Menschen sind extrem belastet. Derzeit gibt es laut Barmer Ersatzkasse 2,5 Millionen pflegende Angehörige in der BRD. Davon sagen 185 000 ‚wir können nicht mehr‘ .“

Viel zu wenige Kurzzeitpflegeplätze verfügbar

Zwar ist laut Ute Lenski gesetzlich geregelt, dass ein pflegender Angehöriger innerhalb eines Kalenderjahres bis zu sechs Wochen Kurzzeitpflege beantragen kann. Im Alltag sehe das aber ganz anders aus, weil es an Kurzzeitpflegeplätzen für die betroffenen Angehörigen fehlt. „Wenn man einen Platz bekommt, sind es in der Praxis zwei bis drei Wochen“, erklärt Lenski.

Neues Gebäude für Tages- und Nachtpflege

Die Sozialstation Bodensee ist laut Jauch gewillt, in diesem Bereich Angebote zu schaffen. In Salem entsteht ein Gebäude, in dem ab Frühjahr 2020 bis zu 15 Plätze für die Tages- und Nachtpflege zur Verfügung stehen sollen.

„Wir wären bereit, in Salem auch Kurzzeitpflege zu leisten, aber es scheitert an gesetzlichen Vorgaben, weil dann Anforderungen wie in einem großen Pflegeheim zu erfüllen wären. Der Pflegenotstand ist bekannt. Ich kritisiere, dass die Politik nicht bereit ist, ein Pilotprojekt starten zu lassen, bei dem die Kurzzeitpflege an die ambulante Pflege gekoppelt wird“, sagt Jauch. Die Sozialstation wolle mit dem Beispiel Salem ein Signal setzen und Vorreiter sein. Sofern weitere ambulante Dienste diesem Beispiel folgten, könnten pflegende Angehörige entlastet werden.