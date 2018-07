von Andreas Lang

Mit guter Stimmung, musikalischer Unterhaltung und Kulinarischem wurden die Besucher der 30. Auflage des Ittendorfer Weizenbierfestes belohnt. Der neue Zunftmeister Michael Finkenzeller hatte am zweiten Festtag etwas Schweiß auf der Stirn stehen nach den Regengüssen am frühen Morgen: "Ich hatte echt Angst, dass wir den zweiten Festtag wegen Schlechtwetter absagen müssen. Doch pünktlich zum Festbeginn strahlte am Sonntag und mit der Wärme füllte sich auch der Festplatz rasch mit Besuchern.

Dankbar über Akzeptanz bei Bewohnern

"Ich bin glücklich, dass das Fest von den Dorfbewohnern so gut angenommen wird und wir auch viele Vertreter von befreundeten Vereine bei uns zu Gast sind ", sagte Thomas Finkenzeller. Zum Festauftakt am Samstagabend ließen es die "Kreiner" humorvoll und musikalisch krachen.

Der Sonntag startete mit einem Frühschoppen und der Musikkapelle Ittendorf. Viel zu lachen gab es über die Witze, die die Musiker als Einlagen zwischen die Musikstücke streuten. Am Nachmittag brachte das Duo Donato italienisches Flair auf den Festplatz. Die zwei Musiker ließen ihrem Temperament freien Lauf und eroberten schnell die Herzen der Besucher.

In die Herzen der Kinder malte sich Andrea Steiner, die kleine Kunstwerke in die Gesichter der kleinen Gäste zauberte. Zeitweise standen die Kinder geduldig an, damit sie ihre Gesichter als Tiger, Schmetterling oder andere schöne Gestalten verziert bekamen. Großer Anklang fand auch der Mittagstisch. Die gemütliche Atmosphäre dauerte am letzten Festtag bis in die frühen Abendstunden an.

