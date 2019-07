In Berlin, in Brandenburg und bald auch in Hamburg denken die Schüler bereits wieder an die Schule. Und diejenigen, die mit ihren Eltern Urlaub am Bodensee machen, müssen allmählich packen. Und nun beginnen die Ferien endlich auch in Baden-Württemberg.

Die Jungen und Mädchen der Klasse 3b an der Grundschule in Leimbach zeigen uns, was sie in den Ferien vorhaben und haben zu diesem Zweck Bilder gemalt. Sie freuen sich bereits auf den Aufenthalt in Rom, im Allgäu, in Kroatien, der Schweiz oder in Österreich. Einige fahren Verwandte besuchen. Manche wissen schon ganz genau, was sie unternehmen werden. Etwa den Besuch einer Dinosaurieraustellung. „Weil mich das brennend interessiert“, erklärt der achtjährige Lukas.

Viel Spaß dabei und bei allen anderen Ferien-Unternehmungen wünscht die SÜDKURIER-Lokalredaktion in Markdorf allen Schülern und deren Eltern!

Marlon, 9, freut sich aufs Legoland. | Bild: Jörg Büsche

Zaina, 10, wird nach Frankfurt reisen. | Bild: Jörg Büsche

Paul, 9, wird nach Kroation fahren. | Bild: Jörg Büsche

Joslin, 11, freut auf die Ferienspiele. | Bild: Jörg Büsche

Wandern im Allgäu geht Philip, 9. | Bild: Jörg Büsche

Marie, 9, besucht ein Zeltlager. | Bild: Jörg Büsche

Noah, 10, wird in die Schweiz fahren. | Bild: Jörg Büsche

Fatimeh, 9, wird in nach Köln reisen. | Bild: Jörg Büsche

Österreich ist Alexanders (10) Ziel. | Bild: Jörg Büsche

Emely, 9, mag Pferde. Sie geht reiten. | Bild: Jörg Büsche

Lukas, 8, besucht ein Dino-Museum. | Bild: Jörg Büsche

Italien ist das Reiseziel von Rita, 9. | Bild: Jörg Büsche

Den Strand sucht Ellen, 9, an der Ostsee. | Bild: Jörg Büsche