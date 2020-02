An Personal herrscht kein Mangel und die Ausbildung rangiert auf überaus gutem Niveau: So lauteten die Signale bei der jüngsten Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. In den drei Abteilungen Ittendorf, Riedheim und Markdorf Stadt sind rund 240 Wehrleute aktiv. Dennoch hatte die Wehr am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

„Im Einsatzfall kann man nicht zu viele Helfer haben“

„In Einsatzfall kann man gar nicht zu viele Helfer haben“, erklärte Daniel Kneule, der Kommandant der Markdorfer Gesamtwehr. Daher lud er die sieben Interessierten, die in den Besprechungsraum des Feuerwehrhauses gekommen waren, zur Teilnahme an der nächsten Grundausbildung ein. Sie beginnt am 5. März und umfasst 70 Unterrichtsstunden, verteilt auf sechs Wochen, insbesondere auf Abend- und Samstagstermine.

Einige fingen sich gleich den Feuerwehr-Virus ein

Kneule vergleicht es mit einem Virus. „Wer sich den Feuerwehr-Virus eingefangen hat, der wird ihn nicht wieder los.“ Und ganz offensichtlich war der Abend im Feuerwehrhaus ziemlich infektiös. Denn nach knapp zwei Stunden waren einige Teilnehmer sicher, dass sie sich bereits für die Ausbildungswoche im März anmelden möchten. Andere wollten es sich noch überlegen, hinterließen Daniel Kneule aber schon einmal ihre Kontaktdaten.

Markdorf Markdorfer Feuerwehr: Das waren die wichtigsten Einsätze 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Erklärungen zur technischen Ausrüstung

In der Fahrzeughalle gab es Erklärungen zur technischen Ausrüstung, wie zum neuen Tanklöschfahrzeug mit seiner 6000-Liter-Kapazität, zur Drehleiter und zum Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. All das hätte es gar nicht bedurft, um Valentin Bernhardt für die Freiwillige Feuerwehr zu erwärmen. Der 20-Jährige spielt „schon länger mit dem Gedanken, mich bei der Feuerwehr zu engagieren“. Den angehenden Agrarwissenschaftsstudenten locken die gute Kameradschaft dort, aber auch die Gewissheit, etwa Sinnvolles zu tun, „mich auch sozial einzubringen“.

Umzug nach der Grundausbildung kein Hinderungsgrund

Dass Valentin Bernhardt unter Umständen nach der Grundausbildung umziehen muss, ist für Daniel Kneule kein Hinderungsgrund für den Eintritt in die Wehr. Bernhardt könne die Ausbildung zum Feuerwehrmann am Studienort fortsetzt und dann wieder in Markdorf anknüpft, wenn er irgendwann zurückkehrt.

Ehrenamtlicher Dienst mit Studium und Beruf vereinbar

Über die Vereinbarkeit von Studium oder Beruf und dem ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr sprach Kneule relativ ausgiebig. Die meisten möglichen Sorgen räumte er gewissermaßen vorweg aus. Ob einem denn der Dienst in der Feuerwehr Nachteile bringe, erkundigte sich ein junger Mann.

Personalchefs wertschätzen Engagement in der Wehr

Kneule erklärte: „Die Erfahrung vor allem in größeren Unternehmen zeigt, dass Personalchefs es eher wertschätzen, wenn sich jemand bei der Feuerwehr engagiert.“ Das zeuge von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie von großer Teamfähigkeit.

„Feuerwehr macht zwar Spaß – aber sie ist kein Spaß“

Einen Satz wiederholte der Markdorfer Feuerwehrchef öfter: „Feuerwehr macht zwar Spaß – aber sie ist kein Spaß.“ Jederzeit könne der Funkmeldeempfänger lospiepen, „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – sogar an Weihnachten“. Die Ausbildung gehe nach der Grundausbildung weiter, verlange auch einiges ab. Ungleich größer seien die Herausforderungen im Einsatz. „Aber wir lassen niemanden allein – immer gibt es Unterstützung.“ Und wer Höhenangst habe, müsse nicht einmal auf die Drehleiter, weil es am Boden genug zu tun gebe.